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Через ремонтні роботи цими вихідними, 14 і 15 грудня, тимчасово обмежать рух Дніпровською гідроелектростанцією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Запорізькій області.

Так, рух греблею у звʼязку з проведенням ремонтних робіт буде перекритий з 08:00 14 грудня по 19:00 15 грудня.

Правоохоронці додали, що обʼїзд здійснюватиметься:

через Арковий міст острова Хортиця (вулицею Величара — вулицею Січі — вулицею Антона Незоли);

через Нові мости та міст імені Преображенського.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня у Києві відкрили рух Подільським мостовим переходом для легкових автівок і громадського транспорту. Вантажівки на міст поки що не пускатимуть.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі завершується будівництво сучасних фортифікаційних укріплень. Йдеться про багаторівневий захист Запоріжжя та прилеглих населених пунктів.