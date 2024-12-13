03:04  13 грудня
Полтавського адвоката, який перешкоджав роботі ТЦК, оголосили у розшук
18:55  13 грудня
СБУ закликає молодь "спалити" ФСБшників, які вербують українців
08:45  13 грудня
На Львівщині електропотяг переїхав чоловіка: потерпілий загинув
UA | RU
UA | RU
13 грудня 2024, 21:20

У Запоріжжі на вихідні перекриють Дніпровську ГЕС

13 грудня 2024, 21:20
Читайте также на русском языке
фото: t.me/patrolpolicezp
Читайте также
на русском языке

Через ремонтні роботи цими вихідними, 14 і 15 грудня, тимчасово обмежать рух Дніпровською гідроелектростанцією

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Запорізькій області.

Так, рух греблею у звʼязку з проведенням ремонтних робіт буде перекритий з 08:00 14 грудня по 19:00 15 грудня.

Правоохоронці додали, що обʼїзд здійснюватиметься:

  • через Арковий міст острова Хортиця (вулицею Величара — вулицею Січі — вулицею Антона Незоли);

  • через Нові мости та міст імені Преображенського.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня у Києві відкрили рух Подільським мостовим переходом для легкових автівок і громадського транспорту. Вантажівки на міст поки що не пускатимуть.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі завершується будівництво сучасних фортифікаційних укріплень. Йдеться про багаторівневий захист Запоріжжя та прилеглих населених пунктів.

транспорт патрульна поліція авто ремонт доріг Запоріжжя ремонт обмеження руху ДніпроГЕС гребля
У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальну операцію: 11 загиблих та 22 поранених
12 грудня 2024, 15:19
У Запоріжжі легковик на смерть збив на переході жінку
12 грудня 2024, 04:10
На Франківщині чоловік викрав авто, щоб привезти в монастир козу
12 грудня 2024, 03:15
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Вивозили 20 тонн щомісяця: на Львівщині посадовці крали пальне з військової частини
13 грудня 2024, 21:50
Міноборони спрямувало додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил оборони
13 грудня 2024, 20:42
Затримали на вулиці з пральною машиною: в Умані чоловік обікрав дім військового
13 грудня 2024, 20:06
Стало відомо, на що українці витрачають "тисячу Зеленського"
13 грудня 2024, 19:30
СБУ закликає молодь "спалити" ФСБшників, які вербують українців
13 грудня 2024, 18:55
У Києві чоловік пограбував 6-річну дівчинку
13 грудня 2024, 18:46
Відключення світла 14 грудня: графіки діятимуть майже всю добу
13 грудня 2024, 18:14
Військові показали, як збили з ПЗРК російську крилату ракету
13 грудня 2024, 17:50
Через атаку російських безпілотників загинула мешканка Херсонщини
13 грудня 2024, 17:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »