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Суд засудив до довічного ув'язнення жителя Бориспільщини Київщини, який роками ґвалтував неповнолітню доньку

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік впродовж восьми років систематично вчиняв сексуальне насильство стосовно своєї неповнолітньої доньки. Він неодноразово ґвалтував її вдома, де вони проживали.

Зловмисник отримав найсуворіше покарання – довічне увʼязнення.

Нагадаємо, на Сумщині суд виніс вирок вироки двом чоловікам, які роками ґвалтували дівчинку з обмеженими можливостями. Засуджені – батько та дядько дитини.