05:05  12 грудня
На Дніпропетровщині горів двоповерховий будинок: загинула 4-річна дівчинка
06:07  12 грудня
На Львівщині чоловіка засудили на чотири роки за ухилення від мобілізації
08:15  12 грудня
В Одесі під колесами пасажирського поїзда загинула людина
UA | RU
UA | RU
Юрій Чевордов політичний експерт info@regionews.ua
12 грудня 2024, 21:17

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року

12 грудня 2024, 21:17
Читайте также на русском языке
Перемога Дональда Трампа та його гучні заяви про намір «закінчити війну за 24 години» – це ілюзія швидкого вирішення конфлікту, який давно переріс у щось значно більше за територіальну суперечку. Путін створив машину війни, яка тепер керує своїм творцем
Перемога Дональда Трампа та його гучні заяви про намір «закінчити війну за 24 години» – це ілюзія швидкого вирішення конфлікту, який давно переріс у щось значно більше за територіальну суперечку. Путін створив машину війни, яка тепер керує своїм творцем
фото: російські ЗМІ
Читайте также
на русском языке

За три роки війни режим трансформувався у форму воєнної автократії, де саме продовження конфлікту стало важливішим за його результат. Система почала працювати на самопідтримку, навіть якщо це суперечить здоровому глузду.

Для Путіна війна виконує три критичні функції. По-перше, дозволяє списувати економічні проблеми на "зовнішніх ворогів". По-друге, придушує будь-яку внутрішню опозицію під приводом воєнного часу. По-третє, дає можливість тримати еліти в постійній напрузі та залежності від центру.

Раптове завершення війни створить для режиму більше проблем, ніж її продовження. Як пояснити росіянам повернення до бідного мирного життя? Що робити з сотнями тисяч навчених військових, які повернуться з фронту на мізерні цивільні зарплати? Це буде потенційно вибухонебезпечна суміш невдоволення та бойового досвіду.

Якщо Трамп справді хоче змусити Путіна сісти за стіл переговорів, йому доведеться діяти не через спокусливі пропозиції миру, а через збільшення ціни війни для Росії. Наразі Кремль навчився балансувати військові витрати та внутрішню стабільність. Санкції обходяться через треті країни, виробництво боєприпасів налагоджене, а військові втрати компенсуються високими зарплатами. Щоб змінити цей баланс, потрібні нові жорсткі санкції проти країн, що допомагають Росії обходити обмеження, посилення контролю за експортом технологій та збільшення військової допомоги Україні. Лише коли щоденні витрати на війну стануть критичними для російської економіки, Путін може погодитися на реальні переговори.

Навіть якщо Трамп запропонує Путіну вигідні умови миру – визнання анексій, нейтральний статус України – швидке завершення війни все одно створить для російського режиму екзистенційні ризики. Як підтримувати осадну фортецю, коли облога закінчилася? Як контролювати суспільство без образу зовнішнього ворога?

Найімовірніший сценарій – Кремль використає пропозиції Трампа не для швидкого миру, а для затягування конфлікту в новому форматі. Формальні переговори про мир можуть тривати місяцями, супроводжуючись обмеженими бойовими діями. Це дозволить зберегти воєнну мобілізацію суспільства, поступово адаптувати і розчинити ветеранів і чекати ще більш сприятливої міжнародної кон'юнктури, щоб знов продовжити.

Путін опинився в пастці власної війни, де мир становить більшу загрозу, ніж продовження конфлікту. Жодні пропозиції Трампа, якими б привабливими вони не здавалися, не зможуть розірвати це криваве коло. Єдиний шлях до миру – зробити війну настільки нестерпною для путінського режиму, щоб вона почала руйнувати ті самі механізми контролю, заради яких була потрібна.

Для команди Трампа, яка готується до інавгурації, це означає необхідність кардинально переглянути підхід до переговорів з Путіним. Замість обіцянок швидкого миру та поступок, новій адміністрації варто зосередитися на трьох ключових напрямках тиску:

По-перше, зробити війну критично дорогою для російської економіки. Це означає не просто нові санкції, а реальне блокування схем їх обходу через треті країни. Особливо в сфері мікроелектроніки та компонентів для виробництва зброї. Росія все ще критично залежить від західних технологій, навіть отримуючи їх через посередників.

По-друге, суттєво збільшити військову допомогу Україні саме в період переговорів. Це змусить Кремль витрачати більше ресурсів на фронті саме тоді, коли російська економіка відчує посилення санкційного тиску.

По-третє, створити механізм верифікації виконання будь-яких домовленостей, прив'язавши можливе послаблення санкцій до конкретних кроків Росії. Без цього Путін використає переговори лише для отримання передиху та перегрупування.

Якщо Трамп справді хоче увійти в історію як миротворець, йому доведеться спочатку стати жорстким переговірником. Лише коли ціна війни перевищить ціну миру для самого режиму, Путін буде готовий до реальних, а не імітаційних переговорів.

Дональд Трамп Росія США перемовини
Україна не готова до переговорів з РФ через слабкі позиції, – Єрмак
12 грудня 2024, 11:29
Україна готова до перемовин з РФ, але за певних умов, – Подоляк
11 грудня 2024, 16:24
Після зустрічі з Зеленським Трамп виступив з заявою щодо переговорів між Україною та Росією
08 грудня 2024, 10:55
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
На Буковині затримали "бізнесмена", який заробив мільйони на продажі гуманітарних авто
12 грудня 2024, 21:36
Оголошено переможців літературної премії "Книга року BBC-2024"
12 грудня 2024, 20:52
У Дніпрі чоловік погрожував гранатою пасажирам маршрутки
12 грудня 2024, 20:15
ДТП з двома загиблими на Харківщині: правоохоронці взяли під варту водія вантажівки
12 грудня 2024, 19:37
Росіяни били по Дніпропетровщині артилерією і дронами, поранена місцева жителька
12 грудня 2024, 19:11
У жителя Києва поліцейські виявили майже 18 кг канабісу
12 грудня 2024, 18:42
Зеленський провів засідання Ставки на Запоріжжі: ключові питання
12 грудня 2024, 18:06
Росіяни щодня втрачають близько 400 солдатів на Покровському напрямку, — Сирський
12 грудня 2024, 17:57
На Вінниччині пошкодили могилу військового: вандала розшукали
12 грудня 2024, 17:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Валерій Чалий
Петро Шуклінов
Павло Казарін
Всі блоги »