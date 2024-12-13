У Києві чоловік пограбував 6-річну дівчинку

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Правоохоронці затримали у Києві чоловіка за пограбування 6-річної дівчинки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Як зазначається у повідомленні, зловмисник зненацька вихопив ґаджет у малолітньої дівчинки, яка сиділа у приміщенні маркету біля входу й чекала на маму.

Поліцейські затримали 36-річного грабіжника в його оселі неподалік від місця події.

У чоловіка знайшли викрадений мобільний телефон дитини, йому повідомили про підозру. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 51-річного жителя Києва, який пограбував машину жінки поки вона оформляла ДТП.