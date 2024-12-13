У Києві чоловік пограбував 6-річну дівчинку
Правоохоронці затримали у Києві чоловіка за пограбування 6-річної дівчинки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.
Як зазначається у повідомленні, зловмисник зненацька вихопив ґаджет у малолітньої дівчинки, яка сиділа у приміщенні маркету біля входу й чекала на маму.
Поліцейські затримали 36-річного грабіжника в його оселі неподалік від місця події.
У чоловіка знайшли викрадений мобільний телефон дитини, йому повідомили про підозру. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує до десяти років ув'язнення.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали 51-річного жителя Києва, який пограбував машину жінки поки вона оформляла ДТП.
У Києві накрили мережу з продажу контрафактних цигарокВсі новини »
13 грудня 2024, 01:09У Дніпрі чоловік погрожував гранатою пасажирам маршрутки
12 грудня 2024, 20:15У жителя Києва поліцейські виявили майже 18 кг канабісу
12 грудня 2024, 18:42
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
СБУ закликає молодь "спалити" ФСБшників, які вербують українців
13 грудня 2024, 18:55Відключення світла 14 грудня: графіки діятимуть майже всю добу
13 грудня 2024, 18:14Військові показали, як збили з ПЗРК російську крилату ракету
13 грудня 2024, 17:50Через атаку російських безпілотників загинула мешканка Херсонщини
13 грудня 2024, 17:22У Броварах затримали шахрайку, яка ошукувала людей під виглядом працівниці енергокомпанії
13 грудня 2024, 17:08У Міноборони відзвітували, скільки майже за рік передали дронів для ЗСУ
13 грудня 2024, 16:30Посадовець військової частини на Донеччині шантажем змушував бійців працювати на свою родину
13 грудня 2024, 16:07Росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку в Херсоні: є поранені
13 грудня 2024, 15:50Рятувальники показали, як ліквідували наслідки ракетної атаки на Львівщину
13 грудня 2024, 15:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі блоги »