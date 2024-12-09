Скільки "коштує" суддя Печерського суду?

Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний

Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний

Печерський суд та його судді вже давно стали притчею во язицех: невдоволення їхніми діями постійно звучить у ЗМІ та соцмережах.

Ось і зараз вчинок судді цього суду Романа Новака погрожує перетворитися в прецедент, від якого постраждають військові, інваліди війни та їхні родини, що ризикують своїм життям або здоров’ям своїх близьких

Коли військові прийдуть зі зброєю до суду?

Справа в тому, що держава захистила їх на час військового стану та 90 днів після його закінчення від дій виконавчої служби та пов’язаних з ними судових рішень. Про це – й закон про виконавчу службу п. 1 статті 34, і закон 7414 від 2022 року. За великим рахунком, в країні виконуються вимоги цих документів, але не в Печерському судді, де Роман Новак 1 червня 2022 року арештовує майно військового, а 30 жовтня 2024 року приймає відповідне рішення майнового характеру відносно нього, вже інваліда війни 3-ї групи, та його дружини.

Треба зауважити, що особа відповідача по справі не грає принципової ролі в цій історії, хоча він, будучи вже досить літньої людиною, на самому початку війни взяв в руки зброю та пішов захищати Україну на передову в саме пекло, де й отримав важке поранення, а згодом і інвалідність. Чи знав це суддя, виносячи рішення в супереч захисту військових та їхніх сімей з боку держави? Знав. Чому пішов на це крок? Можемо лише здогадуватися. Бо, наприклад, відповідачі й досі не отримали повне рішення судді Новака, щоб мати можливість оскаржити його. Дійсно, чим ще займатися військовому, як не бігати по судах?

НАЗК зайнялося статками Новака

Можливо, відповіді на деякі питання стосовно судді Новака згодом надасть НАЗК, яке зацікавилося його декларацією. Зміст документу виявився таким, що дуже ймовірно пану судді доведеться окремо пояснювати походження задекларованого майна. І не тільки в НАЗК, але й органам суддівського самоврядування – з перспективою серйозних дисциплінарних висновків.

Судячи з інформації, яка вже потрапила у ЗМІ, у власності Новака, який працює суддею Печерського суду з 2008 року, дві великі ділянки у селі Тхорівка Київської області – 12 000 м2 та 2 706 м2, придбані у 2014 та 2018 роках. Також у 2018 році землеволодіння судді Новака приросли ділянкою 523 м2 у селі Проців під самим Києвом на березі Дніпра – прямо через річку, до речі, розташований суперелітний Козин. У Процеві Роман Новак будує садовий будиночок – він так називається в декларації – на 125 м2. Розпочав у 2018-му і потихеньку будує і зараз. А поки будує – в його розпорядженні є квартира у Києві 85,7 м2 та ще один будинок під самим Києвом – у Гореничах – 290 м2. Частина цього майна записана на сестру та мати судді Новака.

Нескладно порахувати, що сукупно вартість цієї нерухомості навіть за скромними оцінками перевищує один мільйон доларів. А середня зарплата судді суду першої інстанції – саме таким судом є Печерський суд Києва – в Україні складає 63 тисячи гривень. Наприклад, за 2023 рік Роман Васильович Новак задекларував 1 531 192 грн заробітної плати. Цього замало для інвестицій у землю та нерухомість. Дружина судді Новака в роки купівлі земельних ділянок була звичайним діловодом у тому ж Печерському суді.

Але йому охоче позичають гроші адвокати – у травні 2024 Роман Васильович отримав майже 3 мільйони гривень від адвоката Вячеслава Близнюченко. Офіційно – це позика. Хоча сам факт змушує поцікавитись, чи не представляв адвокат Близнюченко якусь із сторін у процесі, в якому суддею був Роман Новак.

Інформація з відкритих джерел, зокрема на офіційних сайтах Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) свідчить також, що суддю Новака неодноразово притягали до дисциплінарної відповідальності. Стандартна претензія до нього – затягування розгляду справ, порушення норм Цивільно-процесуального кодексу.

"Захисник" Януковича

Роман Новак й до цього був відомий неоднозначними рішеннями. Як повідомляв Бігус.info, він відмовив стороні захисту у відводі колеги-судді Світлани Шапутько в рамках розгляду справи щодо досудового слідства у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів на Майдані Незалежності у Києві в лютому 2014 року. За словами адвокатів, суддя Шапутько відмовляла у допиті Януковича, а також інших ключових свідків цих подій. Також вона не надала часу представникам захисту ознайомитися із томами справи.

У грудні 2016-го саме Роман Новак своїми ухвалами зняв арешт з коштів працівників банку сина Януковича – Валерії Єсаулкової та Олександра Костілова, які були працівниками "Всеукраїнського банку розвитку”. Суд вирішив, що кошти, розміщені на банківських рахунках цих трьох осіб, "не мають ознак злочинного походження”. Також суддя своєю ухвалою не визнав громадянина В’ячеслава Хімікуса потерпілим в рамках конфлікту з нардепом Сергієм Пашинським.

Отже питань до дій, які чинить пан Новак на роботі та поза нею – багато. Чекаємо на відповіді, в тому числі й на головне питання: хто захищатиме наших військових під час війні в країні, якщо ті, хто повинен це робити, вчиняє рівно навпаки?