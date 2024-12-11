"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра

1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отримав статус довгобуду. Таким чином на сьогодні у столиці є шість мостів через головну річку країни. RegioNews проаналізував в якому стані інші п’ять мостів і чи загрожує Києву транспортний колапс через їхній стан

1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отримав статус довгобуду. Таким чином на сьогодні у столиці є шість мостів через головну річку країни. RegioNews проаналізував в якому стані інші п’ять мостів і чи загрожує Києву транспортний колапс через їхній стан

Що не так з Подільським мостом

Рух приватних легкових автомобілів Подільсько-Воскресенським мостовим переходом відкрили 1 грудня. Втім, майже одразу стало зрозуміло, що ця переправа через Дніпро лише частково може вирішити проблему заторів у столиці. Наприклад, якщо рухатися з лівого берега, то перетнувши річку Дніпро, можна з’їхати лише на вулицю Набережно-Рибальську, а тут майже завжди затори у ранкові години-пік. Тобто, на дорогу, яка й так фактично "стоїть" зранку в бік центру, буде ще додатковий трафік з Подільського мосту. Разом з тим після закінчення будівництва усього мостового переходу з’їзд на правому березі буде не лише на вулицю Набережно-Рибальську, але й на Набережно-Хрещатицьку в районі Верхнього Валу та Нижнього Валу. В той самий час заїхати на міст з боку правого берега можна з вулиці Набережно-Хрещатицької, а вона "стоїть" ввечері, коли усі їдуть з центру в бік вулиці Костянтинівської. В той самий час на самому мосту наразі доступно по дві смуги дорожнього руху в обидва боки. Але ж на самих з’їздах та заїздах по обидва боки Дніпра фактично лише по одній смузі. Наприклад, в тунелі під залізничним полотном в районі кінцевої трамваю вже на лівому березі лише по одній смузі руху в обидва боки. Тобто, за великим рахунком потоки машин у подальшому з двох смуг на мосту будуть з’їжджатися в одну смугу, а це загрожує постійними заторами.

Тепер проаналізуємо в якому стані інші п’ять мостів через Дніпро у столиці.

Північний міст

Один із найбільш завантажених мостів столиці є Північний. Саме цією переправою користуються десятки тисяч киян, щоб кожного ранку дістатись правого берега. Північний міст був зданий в експлуатацію наприкінці 1976 року. Останні 10 років на ньому кожного літа відбувається ремонт дорожнього полотна, але усе це зводиться до того, що комунальники стелять асфальт хіба на одній чи двох смугах. Ремонт мосту створює неабиякі проблеми перш за все для жителів Троєщини, адже для них фактично немає іншого шляху, як дістатися правого берега. Оскільки з чотирьох смуг руху на мосту під час ремонту перекривають зазвичай дві, то шалені затори простягаються на кілька кілометрів. У столичній мерії визнають, що Північний міст потребує капітального ремонту, адже майже за 50 років його існування такий ремонт не проводився. Втім, чиновники запевняють, що сама переправа не є аварійною. В той самий час у "Київавтодорі" кажуть, що коли будувався Північний міст, інтенсивність руху під час його проєктування вираховували на рівні 10 тисяч автомобілів на добу, але закладали міцність із запасом на 50 тисяч авто, а на сьогодні ця цифра складає майже 150 тисяч автомобілів на добу. Тобто, наразі навантаження на міст є втричі більшим аніж закладено в його проєкті. У мерії навіть не можуть назвати, коли приблизно буде розпочато капремонт мосту, а поки у "Київавтодорі" протягом найближчих років хочуть повністю замінити дорожнє полотно разом з мостовим полотном, або ж його ремонтом. Під час цих робіт планують влаштувати сучасну гідроізоляцію, що може покращити стійкість мосту до руйнувань поки не буде зроблено його капремонт.

Міст Метро

Цей міст є одним з найстарішим у Києві, що з’єднують автомобільним рухом правий та лівий береги. До того, ж цим мостом курсують потяги червоної гілки метро. Переправу відкрили у 1965 році і за 59 років його існування він також жодного разу капітально не ремонтувався. Про те, що міст перебуває в аварійному стані йшлося останні кілька років, але лише наприкінці літа 2024 року розпочалися роботи, які хоча б зроблять безпечним користування цим мостом. Наразі встановлюють тимчасові металеві тримальні конструкції у прогонах мосту. Вони виконуватимуть роль таких собі "костилів" у найбільш аварійних ділянках мосту. Після того, як ці роботи будуть завершені, розпочнеться реставрація переправи. До речі, вже зараз на Мосту Метро обмежено рух великогабаритного транспорту, що має надвелику вагу. В той самий час чиновники обіцяють, що під час реставраційних робіт сам міст не перекриватимуть для руху.

Південний міст

Цей міст є одним з найновіших у столиці — його ввели до експлуатації наприкінці 1990 року. Окрім автомобільної частини цією переправою через Дніпро курсують також потяги зеленої гілки метрополітену. Ще до початку повномасштабної війни в Україні кожного літа на Південному мосту проводились ремонти, що призводило до величезних заторів. У березні 2022 року рух мостом був взагалі заборонений для приватного транспорту в цілях безпеки. У червні 2022 року Рада оборони Києва видала спеціальне розпорядження, згідно з яким рух Південним мостом дозволяється лише військовому транспорту, екстреним та аварійним службам, громадському транспорту, а також транзитним вантажівкам. Також міст для проїзду можуть використовувати автомобілі, які мають спеціальну перепустку. Разом з тим у столичній мерії планують до кінця 2025 року виконати вже котрий за ліком поточний ремонт Південного мосту, але про потребу його капітального ремонту поки не йдеться.

Міст Патона

Міст Патона був введений до експлуатації у листопаді 1953 року. Протягом його понад 70-річну історію ця переправа через Дніпро жодного разу не зазнавала капітального ремонту. Ба більше, оскільки міст Патона є пам’яткою архітектури, його можна лише реставрувати, а реконструкція заборонена. У 2020 році були навіть деякі оцінки, що повна реставрація цієї переправи через Дніпро коштуватиме близько 5 млрд грн, що за тодішнім курсом було майже 200 млн доларів. Для порівняння, бюджет столиці у 2020 році становив майже 60 млрд грн. Останні роки на мосту відбувались поточні ремонти дорожнього полотна.

Влітку 2023 року уряд і, зокрема, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури наполягли на тому, щоб влада Києва передала повноваження з приведення до ладу мосту Патона в проєкт "Велике будівництво", а замовником робіт після цього стала Служба відновлення Київщини. У свою чергу наприкінці літа 2024 року директор Інституту електрозварювання ім. Патона Ігор Крівцун взагалі закликав закрити міст, адже товщина металу так званого нижнього поясу конструкції дуже сильно зменшилась. Тоді ж у ЗМІ вже писали, що реставрація мосту Патона може коштувати близько 500 млн євро, що у 2,5 рази більше, аніж оцінювалось у 2020 році. Разом з тим наприкінці листопада 2024 року директор Департаменту транспортної інфраструктури Києва Руслан Кандибор в інтерв’ю журналістам казав, що влада столиці хоче, щоб уряд передав їй право реалізації ремонтних робіт на мосту Патона. Мовляв, столиця тоді зможе залучати кошти для ремонту не лише з бюджету, але й можливо і кредитні. Поки ж, за словами Кандибора, фахівці "Київавтошляхміст" цілодобово моніторять експлуатаційний стан несучих конструкцій мосту.

Дарницький міст

Цей міст є найновішим у столиці — автомобільну його частину повністю запустили у 2011 році, а роком раніше мостом почали їздити залізничні потяги. Втім, майже одразу в експлуатації Дарницького мосту автомобілістами виникли проблеми. Якщо на правому березі з’їздів та заїздів на міст було у достатній кількості, то на лівому березі їх фактично не було. Тобто, перетнувши Дарницький міст з боку правого берега, одразу неможливо було потрапити на Дніпровську набережну — для цього потрібно було їхати далі, вздовж озера Нижній Тельбін, потрапляючи на Дніпровську набережну з інших вулиць. Повноцінні з’їзди на Дніпровську набережну, як в бік Осокорків, так і в бік Березняків, відкрили лише у 2023 році.

Втім, наразі у Дарницького мосту є інша проблема, викликана бюрократією. Справа в тому, що на балансі Києва лише одна частина переправи з лівого на правий берег. В той самий час, як шлях з правого на лівий берег досі у підпорядкуванні "Укрзалізниці", яка свого часу і будувала увесь цей міст. Таким чином столичні водії регулярно скаржаться на велику кількість ям саме на частині мосту, що веде на лівий берег, а у столичній мерії кивають на "Укрзалізницю", що і утримує цю частину мосту. Столична влада вже просила передати на її баланс усе дорожнє полотно в обидва боки, але поки це питання не вирішується.

Отже, на сьогодні окрім Подільського мостового переходу, який ще досить "сирий" аби називати його повноцінним мостом, що вирішує проблеми сполучення між правим та лівим берегами столиці, у Києві через Дніпро є п’ять мостів. З них у доволі пристойному стані лише Дарницький та Південний мости. Останній, як вже вказувалось, зараз експлуатується обмежено. В той самий час Північний міст роками "підшаманюють" аби відтягнути його капремонт, який рано чи пізно все ж знадобиться. Міст Патона та міст Метро взагалі потребують реставрації і якщо чиновники різних рівнів не почнуть більш оперативно працювати в цьому напрямку, в якийсь момент столиця фактично може залишитися без двох переправ через Дніпро. Це загрожує колапсом транспортної системі міста, адже навіть якщо на повну запустити чотири інші мости, вони все рівно не зможуть "переварити" той транспортний потік, що кожного дня курсує між двома берегами столиці.