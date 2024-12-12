Перегони капітулянтів: хто перший прогнеться перед Кремлем?

Спершу Трамп вимагає від Зеленського щоб Україна припинила спротив просто так, без будь-якої допомоги і гарантій. Потім Шольц дзвонить Путіну за спиною України. Потім Орбан. Тепер знов Шольц хоче дзвонити по другому колу

Спершу Трамп вимагає від Зеленського щоб Україна припинила спротив просто так, без будь-якої допомоги і гарантій. Потім Шольц дзвонить Путіну за спиною України. Потім Орбан. Тепер знов Шольц хоче дзвонити по другому колу

фото: Facebook

Всі хочуть бути "миротворцями" в чужій війні за український рахунок, і б'ють чолом перед Путіним наввипередки. Західна демократія деградує просто семимильними кроками. Якщо 85 років тому Чемберлен і Даладьє зливали Чехословаччину Гітлерові самі, то у нас тут тепер цілі перегони між Чемберленами за звання найкращого Чемберлена. Здуріти можна. Втім, є різниця. По-перше, на відміну від Чехословаччини, сама Україна капітулювати не збирається. Плюс, навідміну від 1938, крім Міжнародної асоціації чемберленів, маємо реальних союзників, готових підтримувати Україну скільки буде потрібно. Тим і стоїмо.

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