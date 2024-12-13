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13 грудня 2024, 18:14

Відключення світла 14 грудня: графіки діятимуть майже всю добу

13 грудня 2024, 18:14
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фото: pixabay.com
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У суботу, 14 грудня, графіки погодинних відключень світла для населення діятимуть із 00:00 до 22:00. Енергетики застосовуватимуть одну та дві черги відключень споживачів

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Так, 14 грудня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • для побутових споживачів: 00:00-13:00 — одна черга відключень; 13:00-17:00 – дві черги відключень; 17:00-22:00 — одна черга відключень;

  • для промисловості та бізнесу: 00:00-24:00 — застосування графіків обмеження потужності.

"Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні", — йдеться в повідомленні.

Енергетики просять споживачів не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, більшість блоків українських АЕС знизили потужність під час масованої ракетної атаки Росії 13 грудня.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики України планує змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень електрики. Вже у 2025 році всі області можуть поділити на декілька зон.

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