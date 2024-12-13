На Львівщині електропотяг переїхав чоловіка: потерпілий загинув

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Смертельна ДТП сталася пізно ввечері, 11 грудня, на станції "Добротвір" у селі Кошаковські Шептицького району. Загиблим виявився мешканець Шептицького

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За даними слідства, о 22:30 електропотяг сполученням "Львів-Сокаль" переїхав 44-річного жителя Шептицького.

"Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Машиністу електропоїзда загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагічної події.

Нагадаємо, 10 грудня на станції "Застава-1" в Одесі під колесами пасажирського поїзда загинула людина.

Раніше повідомлялося, що 7 грудня у Дубенському районі Рівненщини під колесами поїзда загинула 70-річна пенсіонерка.