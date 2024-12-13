Міноборони спрямувало додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил оборони

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони збільшує пряме фінансування бригад ЗСУ, аби забезпечити їх усім необхідним для виконання бойових завдань. Так, на закупівлю безпілотників виділили ще 1,1 млрд грн

Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров, передає RegioNews.

"Сьогодні додатково спрямовуємо 1,1 млрд грн підрозділам Збройних сил України на закупівлю безпілотників. Кожна бригада самостійно визначить свої потреби та зможе закупити дрони, які найбільше потрібні на фронті", — йдеться в повідомленні.

За словами міністра, у грудні безпосередньо військовим частинам з різних джерел спрямовано 4,3 млрд грн. За 11 місяців таке пряме фінансування загалом склало вже 27,2 млрд грн.

Зазначається, що за 10 місяців Кабмін виділив 229 млрд грн на закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, продукції оборонного призначення та продуктів харчування для Сил безпеки та оборони.

"Дякую уряду за злагоджену роботу та підтримку. Працюємо як єдина команда, аби наші воїни мали усе необхідне для захисту України", — резюмував Рустем Умєров.

Раніше повідомлялося, що за 11 місяців Міністерство оборони передало підрозділам ЗСУ понад 1,2 мільйона дронів різних типів. Йдеться про розвідувальні, ударні та FPV-дрони-камікадзе.