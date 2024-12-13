"Сталевий Кордон" показав, як вночі полює на російських окупантів на Сумщині
На Сумському напрямку воїни 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" цілодобово знищують російських загарбників. Для ураження ворога вночі захисники активно використовують важкі ударні дрони "Вампір"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"За ніч розрахунок БПЛА знищив ворожий склад БК та кілька укриттів на бойових позиціях окупантів", – йдеться в повідомленні.
Раніше мінометники 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" уразили на Північному напрямку блокпост окупантів.
Також повідомлялося, що артилеристи "Сталевого Кордону" знищили російську БМП на Сумському напрямку.
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