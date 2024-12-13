Полтавського адвоката, який перешкоджав роботі ТЦК, оголосили у розшук

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Підозрюваного у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ адвоката з Полтавщини оголосили у міжнародний розшук.

Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Відомо, що підозрюваний є уродженцем Дніпра. За даними слідства, у червні 2024-го року за допомогою адвоката троє військовозобов'язаних з Кременчука залишили автівку, у якій їхали, та не з’явилися до місця проходження служби.

У листопаді 2024-го підозрюваний не допускав до перевірки військово-облікових документів в одного із чоловіків. Застосовуючи фізичну силу, адвокат провів чоловіка у приміщення місцевого суду і заблокував доступ у середину будівлі військовослужбовцям районного ТЦК та СП і працівникам поліції.

5 грудня адвоката оголосили у міжнародний розшук. За даними системи "Аркан", 27 листопада підозрюваний з дружиною перетнули кордон. Нині вони перебувають в Австрії. Суд погодив взяття підозрюваного під варту, щойно його затримають, а також призначив 242 тисячі гривень застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали адвокатів, які влаштовували чоловіків на держпідприємство заради бронювання.