У мера Коломиї та його заступника діагностували COVID-19

Чиновники та їхні родини пішли на двотижневу самоізоляцію

Чиновники та їхні родини пішли на двотижневу самоізоляцію

Фото: скрін відео

Найближче коло контактних осіб керівництва міста також пройде тестування на COVID-19

Про це міський голова Коломиї Ігор Слюзар написав на своїй сторінці у Facebook, пише Regionews.

Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID19. Жодних симптомів наразі. Самопочуття добре. У одного із заступників міського голови також підтвердився коронавірус”, - написав мер.

Також Ігор Слюзар повідомив, що обидві родини чиновників самоізолювалися на два тижні. Усі найближчі контактні особи також будуть протестовані на COVID-19.

Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID19. Жодних симптомів наразі. Самопочуття добре. У одного із... Опубліковано Слюзар Ігор Четвер, 2 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні у секретаря міської ради Кропивницького виявили COVID-19.

Раніше Черкаська міська рада перейшла на карантин, у працівниці виявили COVID-19.