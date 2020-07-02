16:15  02 липня
ВАКС підтвердив внесення застави за спільника Андрія Балоня
20:15  02 липня
У КМДА побилися депутат Київради та заступник головного архітектора Києва
16:18  02 липня
На нафтобазі у Полтавській області стався вибух, один працівник загинув
UA | RU
UA | RU
02 липня 2020, 20:30 2

У мера Коломиї та його заступника діагностували COVID-19

02 липня 2020, 20:30 2
Читайте также на русском языке
Чиновники та їхні родини пішли на двотижневу самоізоляцію
Чиновники та їхні родини пішли на двотижневу самоізоляцію
Фото: скрін відео
Читайте также
на русском языке

Найближче коло контактних осіб керівництва міста також пройде тестування на COVID-19

Про це міський голова Коломиї Ігор Слюзар написав на своїй сторінці у Facebook, пише Regionews.

Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID19. Жодних симптомів наразі. Самопочуття добре. У одного із заступників міського голови також підтвердився коронавірус”, - написав мер.

Також Ігор Слюзар повідомив, що обидві родини чиновників самоізолювалися на два тижні. Усі найближчі контактні особи також будуть протестовані на COVID-19.

Сьогодні отримав результат ПЛР-тесту. У мене виявили COVID19. Жодних симптомів наразі. Самопочуття добре. У одного із...

Опубліковано Слюзар Ігор Четвер, 2 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні у секретаря міської ради Кропивницького виявили COVID-19.

Раніше Черкаська міська рада перейшла на карантин, у працівниці виявили COVID-19.

коронавірус заступник Івано-Франківськ мер COVID-19 хворі Коломия
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Лікарні Івано-Франківська не будуть приймати пацієнтів з коронавірусом – мер
02 липня 2020, 16:45
Закарпатський осередок "Батьківщини" може очолити ексрегіонал Михайло Ланьо
02 липня 2020, 16:35
Геннадій Кернес бере уроки української мови
02 липня 2020, 16:00
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Всі блоги »