Не коронавирус: в курортной Кирилловке - массовое отравление

Состояние больных врачи оценивают как удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает

Состояние больных врачи оценивают как удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает

Фото: соцсети

На одной из баз отдыха в курортной Кирилловке отравились отдыхающие, среди которых - девять детей. По данному факту открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Запорожской области, пишет RegioNews.

На месте происшествия работают специалисты Госпродпотребслужбы в Запорожской области и медики "Амбулатории общей практики семейной медицины" Кирилловской ОТГ. Специалисты взяли необходимые образцы воды и пищи для направления на лабораторное исследование.

Следователи Кирилловского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Тем временем, как пишут местные СМИ, отдыхающие массово покидают Кирилловку, боясь заразиться коронавирусом. Информация о COVID-19 распространилась по городку еще с утра, когда причины недомогания людей были еще не известны.

Напомним, 2 июля в 04:30 в Кирилловское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что на одной из местных баз отдыха на улице Коса Пересыпь четырнадцать отдыхающих пожаловались на боль в животе и тошноту.

После осмотра медработниками их поместили в инфекционное отделение Якимовской районной больницы. Сейчас жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожает. Медики оценивают состояние здоровья пострадавших как удовлетворительное.