У Дніпрі на білбордах розклеїли портрети чиновників мерії

Біля кожного портрету записане основне досягнення службовця за період роботи в міській раді

Біля кожного портрету записане основне досягнення службовця за період роботи в міській раді

Фото: В'ячеслав Поєзднік Facebook

На вулицях Дніпра відтепер можна побачити чиновників команди міського голови Бориса Філатова із зазначенням їхніх професійних орієнтирів і досягнень. Таким чином рекламують одну з програм на місцевому телеканалі.

Фотографії бордів на своїй сторінці у Facebook опублікував дніпровський блогер В'ячеслав Поєзднік, пише RegioNews.

На бордах зокрема зображені:

* директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев,

* інспектор відділу технічного нагляду за поточним ремонтом житлового господарства управління з ремонту житлового господарства Єгор Худяков,

* директор департаменту охорони здоров'я Андрій Бабський,

* завідувач сектору контролю та моніторингу виконання договірних зобовязань управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Іван Васючков.

На думку блогера, борди допоможуть поліції знайти корупціонерів у мерії.

Міськрада Дніпра запустив рубрику "Їх розшукує поліція" в новому форматі. Все борди оплачені з міського бюджету. Нє, ну а шо, треба ж якось допомагати поліції ловити розкрадачів бюджету", – написав В'ячеслав Поєзднік.

У коментарях користувачі соцмережі відверто насміхаються над ідеєю політтехнологів Бориса Філатова і вважають, що "такими темпами вони і його (Філатова - ред.) благополучно закопають".

Горсовет Днепра запустил рубрику "Их разыскивает полиция" в новом формате. Все борды оплачены из городского бюджета. Не, ну а шо, надо же как-то помогать полиции ловить расхитителей бюджета. Опубліковано Вячеславом Поездником Четвер, 11 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпропетровська облрада купить листівки по 115 гривень за штуку