У Дніпрі на білбордах розклеїли портрети чиновників мерії
На вулицях Дніпра відтепер можна побачити чиновників команди міського голови Бориса Філатова із зазначенням їхніх професійних орієнтирів і досягнень. Таким чином рекламують одну з програм на місцевому телеканалі.
Фотографії бордів на своїй сторінці у Facebook опублікував дніпровський блогер В'ячеслав Поєзднік, пише RegioNews.
На бордах зокрема зображені:
* директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Ігор Маковцев,
* інспектор відділу технічного нагляду за поточним ремонтом житлового господарства управління з ремонту житлового господарства Єгор Худяков,
* директор департаменту охорони здоров'я Андрій Бабський,
* завідувач сектору контролю та моніторингу виконання договірних зобовязань управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Іван Васючков.
На думку блогера, борди допоможуть поліції знайти корупціонерів у мерії.
Міськрада Дніпра запустив рубрику "Їх розшукує поліція" в новому форматі. Все борди оплачені з міського бюджету. Нє, ну а шо, треба ж якось допомагати поліції ловити розкрадачів бюджету", – написав В'ячеслав Поєзднік.
У коментарях користувачі соцмережі відверто насміхаються над ідеєю політтехнологів Бориса Філатова і вважають, що "такими темпами вони і його (Філатова - ред.) благополучно закопають".
Горсовет Днепра запустил рубрику "Их разыскивает полиция" в новом формате. Все борды оплачены из городского бюджета. Не, ну а шо, надо же как-то помогать полиции ловить расхитителей бюджета.Опубліковано Вячеславом Поездником Четвер, 11 червня 2020 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дніпропетровська облрада купить листівки по 115 гривень за штуку