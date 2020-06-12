Мер Черкас вважає недоцільним обирати нового секретаря міськради до місцевих виборів

Анатолій Бондаренко відмовився коментувати наміри чинного секретаря Ярослава Нищика скласти повноваження

Анатолій Бондаренко відмовився коментувати наміри чинного секретаря Ярослава Нищика скласти повноваження

Фото: Politeka

​​​​​​​Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не бачить сенсу обирати нового секретаря міської ради до місцевих виборів восени 2020 року.

Про це Бондаренко заявив у коментарі виданню "18000”, пише RegioNews.

Водночас Бондаренко відмовився коментувати бажання чинного секретаря міськради, свободівця Ярослава Нищика скласти повноваження.

Це його виключне право. Я не коментую внутрішньопартійні питання інших політичних сил, – сказав Анатолій Бондаренко.

Сьогодні ж, під час сесії Черкаської міської ради Ярослав Нищик із трибуни ще раз заявив, що написав заяву зі складання із себе повноважень секретаря та депутата міськради.

У силу різних політичних моментів ви можете підтримувати це рішення або ні. Але в засіданнях сесії та виконкому я брати участі не буду. Елементом політичних торгів можете це не рахувати і не плюсувати собі", - заявив Нищик.

Відповідна заява була подана міському голові Черкас Анатолію Бондаренку, після чого Нищик покинув сесійну залу.

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