09:44  12 червня
Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків
15:41  12 червня
Кабмін затвердив і направив до Верховної Ради оновлену програму дій
15:31  12 червня
Під Києвом депутати влаштували бійку зі стріляниною
UA | RU
UA | RU
12 червня 2020, 15:55 3

Мер Черкас вважає недоцільним обирати нового секретаря міськради до місцевих виборів

12 червня 2020, 15:55 3
Читайте также на русском языке
Анатолій Бондаренко відмовився коментувати наміри чинного секретаря Ярослава Нищика скласти повноваження
Анатолій Бондаренко відмовився коментувати наміри чинного секретаря Ярослава Нищика скласти повноваження
Фото: Politeka
Читайте также
на русском языке

​​​​​​​Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не бачить сенсу обирати нового секретаря міської ради до місцевих виборів восени 2020 року.

Про це Бондаренко заявив у коментарі виданню "18000”, пише RegioNews.

Водночас Бондаренко відмовився коментувати бажання чинного секретаря міськради, свободівця Ярослава Нищика скласти повноваження.

Це його виключне право. Я не коментую внутрішньопартійні питання інших політичних сил, – сказав Анатолій Бондаренко.

Сьогодні ж, під час сесії Черкаської міської ради Ярослав Нищик із трибуни ще раз заявив, що написав заяву зі складання із себе повноважень секретаря та депутата міськради.

У силу різних політичних моментів ви можете підтримувати це рішення або ні. Але в засіданнях сесії та виконкому я брати участі не буду. Елементом політичних торгів можете це не рахувати і не плюсувати собі", - заявив Нищик.

Відповідна заява була подана міському голові Черкас Анатолію Бондаренку, після чого Нищик покинув сесійну залу.

Нагадаємо, депутати черкаської облради запропонували ввести у Смілі пряме президентське правління

звільнення Черкаси мер депутат горсовет Бондаренко Анатолій секретар
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Під Києвом депутати влаштували бійку зі стріляниною
12 червня 2020, 15:31
Кабмін погодив призначення Сергія Борзова головою Вінницької ОДА
12 червня 2020, 13:10
Депутати черкаської облради запропонували ввести у Смілі пряме президентське правління
12 червня 2020, 11:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Михайло Дяденко
Всі блоги »