У Запоріжжі проходять обшуки у військовій частині

Командування частини підозрюють у розкраданні майже двох мільйонів гривень

Командування частини підозрюють у розкраданні майже двох мільйонів гривень

Фото: Акцент

У Запоріжжі СБУ спільно з ДБР і контррозвідкою проводять обшуки у військовий частини № 3029, розташованої у Військовому містечку.

Про це пише "Акцент" з посиланням на власні джерела, повідомляє Regionews.

Керівництво військової частини підозрюють у привласненні військового майна шляхом змови, що спричинило за собою значні збитки держбюджету.

Встановлено, що у квітні 2018 року керівництвом військової частини було розміщено оголошення про проведення закупівлі трьох тисяч ручних димових гранат "РДГ – 55МД" або їх еквівалента з очікуваною вартістю 2,2 млн грн, тобто приблизно по 737 грн за штуку.

За результатами переговорної процедури в травні 2018 року між командиром в/ч. Хоменко. А.В. і ТОВ "НВПП" Спаринг-Віст Центр" в особі Генерального директора Смук Р. Т. був підписаний договір на постачання гранат.

У той же час аналіз ринкових пропозицій, який провели слідчі СБУ та ДБР показав, що реальна вартість таких гранат коливається від 90 до 125 грн. Таким чином, збитки завдані діями керівництва частини, оцінюються приблизно в 1,8 млн грн.

Крім того, в аналогічному правопорушення підозрюється і керівництво В/Ч 3042, розташованої в Енергодарі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 ККУ України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 4 червня в Запорізької ОДА провели обшуки у справі про привласнення бюджетних коштів