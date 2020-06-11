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11 червня 2020, 09:17 2

Венедиктова заявила про тиск з боку Порошенка і його партії

11 червня 2020, 09:17 2
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Розслідування проти п'ятого президента не являється політичним, вважає вона
Розслідування проти п'ятого президента не являється політичним, вважає вона
Фото: з відкритих джерел
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Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила про тиск з боку п'ятого президента, а нині народного депутата України Петра Порошенка та інших депутатів партії "Європейська солідарність".

Як передає RegioNews, про це вона заявила у відеозверненні опублікованому Офісом генпрокурора.

Зазначається, що після відмови отримувати документи, народний депутат разом з колегами по фракції, адвокатами та охоронцями з'явився в приміщення Офісу генерального прокурора. При цьому під приводом невідкладного прийому з розслідування ряду кримінальних проваджень.

"Парламентарії просто увірвалися в мій кабінет, пошкодивши речі співробітникам охорони. Ви думаєте ми обговорювали проблеми їх виборців або народні депутати представляли інтереси народу? Зовсім ні, вони прийшли з іншою метою... Неправомірним є і тиск на Генерального прокурора вимагати повторно повідомити про підозру, що фактично означає повторне вчинення процесуальної дії", - заявила вона.

Крім цього, Венедиктова вважає, що розслідування проти Порошенка не є політичним.

Мова йде про виконання вимог закону, перед яким всі рівні, повагу до державних інститутів та верховенства права", - зазначила Генеральний прокурор України.

Нагадаємо, що 10 червня Офіс генпрокурора повідомив Петру Порошенку про підозру у тому, що, будучи президентом України, в 2018 році шляхом видання "явно злочинного наказу" схилив голову Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочко до перевищення нею влади та службових повноважень.

Офіс генпрокурора ДБР прокуратура Петро Порошенко Ірина Венедіктова
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