09:42  11 июня
Коронавирус в Украине: за сутки заболело рекордное количество человек
09:17  11 июня
Венедиктова заявила о давлении со стороны Порошенко и его партии
08:20  11 июня
Сутки в ООС: боевики 14 раз нарушили "тишину", есть раненые
UA | RU
UA | RU
11 июня 2020, 11:09 40

В Запорожье проходят обыски в воинской части

11 июня 2020, 11:09 40
Читайте також українською мовою
Командование части подозревают в хищении почти двух миллионов гривен
Командование части подозревают в хищении почти двух миллионов гривен
Фото: Акцент
Читайте також
українською мовою

В Запорожье СБУ совместно с ГБР и контрразведкой проводят обыски в воинский части № 3029, расположенной в Военном городке.

Об этом пишет "Акцент” со ссылкой на собственные источники, сообщает Regionews.

Руководство воинской части подозревают в присвоении военного имущества путем сговора, что повлекло за собой значительные убытки госбюджета.

Установлено, что в апреле 2018 года руководством воинской части было размещено объявление о проведении закупки трех тысяч ручных дымовых гранат "РДГ – 55МД” или их эквивалента с ожидаемой стоимостью 2,2 млн грн, то есть примерно по 737 грн за штуку.

По результатам переговорной процедуры в мае 2018 года между командиром в/ч. Хоменко. А.В и и ООО "НПЧП" Спарринг-Вист Центр" в лице Генерального директора Смук Р.Т. был подписан договор на поставку гранат.

В тоже время анализ рыночных предложений, который провели следователи СБУ и ГБР показал, что реальная стоимость таких гранат колеблется от 90 до 125 грн. Таким образом, убытки причиненные действиями руководства части, оцениваются примерно в 1,8 млн грн.

Кроме того, в аналогичном правонарушении подозревается и руководство В/Ч 3042, расположенной в Энергодаре.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 191 ККУ Украины. Санкция статьи предполагает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, 4 июня в Запорожской ОГА провели обыски по делу о присвоении бюджетных средств

Запорожье обыски СБУ ГБР военные хищение бюджетные деньги уголовное дело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Венедиктова заявила о давлении со стороны Порошенко и его партии
11 июня 2020, 09:17
В Харькове задержали российского агента под псевдонимом "Сумрак"
10 июня 2020, 18:45
Генерал Шайтанов останется под стражей до августа
10 июня 2020, 18:28
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Все блоги »