У Харкові затримали російського агента під псевдонімом "Сумрак"

Зловмисник збирав інформацію про військові частини, що дислокуються на Харківщині

Зловмисник збирав інформацію про військові частини, що дислокуються на Харківщині

У Харкові викрили та затримали громадянина України, який працював на 74-й Розвідувальний центр Головного Управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомили в СБУ, пише Regionews.

Агент був завербований спецслужбами країни-агресора під час виїзду до РФ. Російські куратори обрали йому псевдонім "Сумрак" та відпрацювали завдання зі збору інформації з обмеженим доступом щодо військових частин, які дислокуються на Харківщині.

Слідчі та контррозвідники СБУ задокументували факт збирання "Сумраком" інформації з обмеженим доступом щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова у райони проведення операції Об’єднаних сил.

Правоохоронці затримали зрадника у центральній частині Харкова під час спроби одержання таблиці парольних сигналів для здійснення паролювання в повітряних радіомережах авіації Збройних Сил України та державної авіації України, яка має гриф обмеження доступу "таємно".

У ході затримання та обшуку правоохоронці вилучили у зрадника носії інформації із відомостями з обмеженим доступом.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання судом стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що суд продовжив перебування під вартою генералу Валерію Шайтанову, якого підозрюють у державній зраді і тероризмі.