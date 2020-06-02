У Запоріжжі заради будівництва "Епіцентру" спиляють більше трьох тисяч дерев

"Епіцентр" зобов'язали виплатити місту 2,6 млн грн за зрубані дерева

"Епіцентр" зобов'язали виплатити місту 2,6 млн грн за зрубані дерева

У Запоріжжі збираються спиляти 3,6 тисяч дерев задля будівництва комплексу "Епіцентр К".

Відповідний проект рішення опубліковано на сайті Запорізької міської ради, пише RegioNews.

Новий комплекс збираються побудувати на Оріхівському шосе, 9 в Комунарському районі Запоріжжя. Для початку підготовчих робіт і будівництва потрібно видалити 3612 дерев та 5 кущів.

При цьому "Епіцентр" заплатить до міського бюджету 2 млн 569 тисяч 628 гривень (вартість зрубаних дерев).

Нагадаємо, за порушення карантину "Епіцентром" поліція склала 29 протоколів.

Власники "Епіцентру" Галина та Олександр Гереги увійшли в десятку найбагатших людей України.