У Запоріжжі заради будівництва "Епіцентру" спиляють більше трьох тисяч дерев
"Епіцентр" зобов'язали виплатити місту 2,6 млн грн за зрубані дерева
"Епіцентр" зобов'язали виплатити місту 2,6 млн грн за зрубані дерева
У Запоріжжі збираються спиляти 3,6 тисяч дерев задля будівництва комплексу "Епіцентр К".
Відповідний проект рішення опубліковано на сайті Запорізької міської ради, пише RegioNews.
Новий комплекс збираються побудувати на Оріхівському шосе, 9 в Комунарському районі Запоріжжя. Для початку підготовчих робіт і будівництва потрібно видалити 3612 дерев та 5 кущів.
При цьому "Епіцентр" заплатить до міського бюджету 2 млн 569 тисяч 628 гривень (вартість зрубаних дерев).
Нагадаємо, за порушення карантину "Епіцентром" поліція склала 29 протоколів.
Власники "Епіцентру" Галина та Олександр Гереги увійшли в десятку найбагатших людей України.
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