В Запорожье ради строительства "Эпицентра" спилят более трех тысяч деревьев

"Эпицентр" обязали выплатить городу 2,6 млн грн за срубленные деревья

"Эпицентр" обязали выплатить городу 2,6 млн грн за срубленные деревья

В Запорожье собираются спилить 3,6 тысяч деревьев ради строительства комплекса "Эпицентр К".

Соответствующий проект решения опубликован на сайте Запорожского городского совета, пишет RegioNews.

Новый комплекс собираются построить на Ореховском шоссе, 9 в Коммунарском районе Запорожья. Для начала подготовительных работ и строительства нужно удалить 3612 деревьев и 5 кустов.

При этом "Эпицентр" заплатит в городской бюджет 2 млн 569 тысяч 628 гривен (стоимость срубленных деревьев).

Напомним, за нарушение карантина "Эпицентром" полиция составила 29 протоколов.

Владельцы "Эпицентра" Галина и Александр Гереги вошли в десятку богатейших людей Украины.