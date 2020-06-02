В Запорожье ради строительства "Эпицентра" спилят более трех тысяч деревьев
"Эпицентр" обязали выплатить городу 2,6 млн грн за срубленные деревья
"Эпицентр" обязали выплатить городу 2,6 млн грн за срубленные деревья
В Запорожье собираются спилить 3,6 тысяч деревьев ради строительства комплекса "Эпицентр К".
Соответствующий проект решения опубликован на сайте Запорожского городского совета, пишет RegioNews.
Новый комплекс собираются построить на Ореховском шоссе, 9 в Коммунарском районе Запорожья. Для начала подготовительных работ и строительства нужно удалить 3612 деревьев и 5 кустов.
При этом "Эпицентр" заплатит в городской бюджет 2 млн 569 тысяч 628 гривен (стоимость срубленных деревьев).
Напомним, за нарушение карантина "Эпицентром" полиция составила 29 протоколов.
Владельцы "Эпицентра" Галина и Александр Гереги вошли в десятку богатейших людей Украины.
В Тернопольской области заявили о нехватке средств защиты и невыплатах медикам
29 мая 2020, 13:07Львовскую "Самопомощь" покинули сразу пять депутатов
28 мая 2020, 13:24"Европейская солидарность" победит на выборах в киевский городской совет – SOCIS
26 мая 2020, 14:18
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 июня 2020, 22:02Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
26 мая 2020, 14:00Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
28 мая 2020, 13:15"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
27 мая 2020, 12:00Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
28 мая 2020, 17:00Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
- 16:56 02 июня Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в вузы без ВНО
- 16:54 02 июня Люстрированный зампрокурора Волыни получил должность в офисе Венедиктовой
- 16:22 02 июня На Киевщине полиция задержала три грузовика со львовским мусором
- 15:58 02 июня В Украине создан Консультативный совет по делам ветеранов
- 15:49 02 июня Арестованное имущество Николаевского судостроительного завода "Океан" режут на металлолом
- 15:42 02 июня Ляшко: карантин в Украине могут продлить после 22 июня
- 22:02 01 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:00 26 мая Изгнание Балог из Мукачево, или Поможет ли Петрову доение овец
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Симчишин Александр
Городской голова Хмельницкого
Сухомлин Сергей
Городской голова Житомира