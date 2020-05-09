У парку Вічної Слави в Києві вшановують полеглих у другій Світовій війні

До памятників героям поклали квіти як відомі політики, так і прості кияни

Фото: ДС

До памятників героям поклали квіти як відомі політики, так і прості кияни

У парку Вічної Слави правоохоронці стежать за дотриманням карантинних обмежень, територію щопівгодини дезинфікують працівники ДСНС

У Києві вшанувати пам’ять героїв Другої світової війни прийшли голова Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук та голови парламентських комітетів. Пізніше на урочистостях помітили лідера Компартії України Петра Симоненка.

Також у Парку Вічної Слави з’явилася делегація з Києво-Печерської лаври на чолі з митрополитом Онуфрієм.

Про це повідомляє низка ЗМІ, пише RegioNews.

Найбільше людей зібралося біля самого Вічного вогню аби покласти квіти та привітати ветеранів.

Поліція пускає людей для покладання квітів маленькими групами, а на вході роздають маски.

Через обмеження у доступу, утворились черги та скупчення людей. Біля парку чергує кілька карет швидкої допомоги.

Ветерани покладають квіти за спеціальною схемою: підходять ширенгою з кількох людей та обов’язково у масках. Люди стоять осторонь та зустрічають їх оплесками.

Біля Парку славу правоохоронці перейшли на посилений режим роботи.

У поліції Києва заявляють, що сутичок громадян з поліцейськими біля Парку Слави не було.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.

"У мене немає такої інформації. Сутичок не було. Ми зараз перебуваємо на місці, але сутичок ніяких не було з поліцією", - зазначила Тищенко.

Алею Слави та східці до Вічного вогню дезінфікують кожні півгодини. Співробітники ДСНС у захисних костюмах розприскують спеціальні засоби.

Нагадаємо, цьогоріч масові заходи до Дня перемоги обмежили через карантин.

Читайте також: Президент у День перемоги ініціює меморіальний проект: у чотирьох куточках України буде встановлено дзвони-символи.

Також в Одесі зупинили автопробіг від ОПЗЖ присвячений 9 травня.