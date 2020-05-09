У парку Вічної Слави в Києві вшановують полеглих у другій Світовій війні
У парку Вічної Слави правоохоронці стежать за дотриманням карантинних обмежень, територію щопівгодини дезинфікують працівники ДСНС
У Києві вшанувати пам’ять героїв Другої світової війни прийшли голова Верховної Ради Дмитро Разумков, віце-спікер Руслан Стефанчук та голови парламентських комітетів. Пізніше на урочистостях помітили лідера Компартії України Петра Симоненка.
Також у Парку Вічної Слави з’явилася делегація з Києво-Печерської лаври на чолі з митрополитом Онуфрієм.
Про це повідомляє низка ЗМІ, пише RegioNews.
Найбільше людей зібралося біля самого Вічного вогню аби покласти квіти та привітати ветеранів.
Поліція пускає людей для покладання квітів маленькими групами, а на вході роздають маски.
Через обмеження у доступу, утворились черги та скупчення людей. Біля парку чергує кілька карет швидкої допомоги.
Ветерани покладають квіти за спеціальною схемою: підходять ширенгою з кількох людей та обов’язково у масках. Люди стоять осторонь та зустрічають їх оплесками.
Біля Парку славу правоохоронці перейшли на посилений режим роботи.
У поліції Києва заявляють, що сутичок громадян з поліцейськими біля Парку Слави не було.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко.
"У мене немає такої інформації. Сутичок не було. Ми зараз перебуваємо на місці, але сутичок ніяких не було з поліцією", - зазначила Тищенко.
Алею Слави та східці до Вічного вогню дезінфікують кожні півгодини. Співробітники ДСНС у захисних костюмах розприскують спеціальні засоби.
Нагадаємо, цьогоріч масові заходи до Дня перемоги обмежили через карантин.
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