Сьогодні – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
9 травня в Україні офіційно відзначають державне свято - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, з 2016-го року, цей день є вихідним.
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлено як державне свято відповідно до ухваленого 9 квітня 2015 року Верховною Радою закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років" в рамках пакету законів про декомунізацію.
Про це пише RegioNews.
Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам'яті та примирення, є квітка червоного маку — загальноприйнятий у світі символ відзначення пам'ятних днів Другої світової війни. В Україні використовується у власній стилізації, розробленій харківським дизайнером Сергієм Мішакіним. Гаслом обох пам'ятних днів є "1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо".
Нагадаємо, пізно увечері 8 травня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом у берлінському середмісті представники нацистської Німеччини, союзники та СРСР підписали Акт про капітуляцію Німеччини. За московським часом це відбулося 9 травня о 0:43.
За даними Українського Інституту національної пам’яті, сукупні демографічні втрати українців і громадян України інших національностей упродовж 1939–1945 років наразі оцінюються у 8–10 мільйонів осіб.
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