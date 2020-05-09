В Одесі зупинили автопробіг від ОПЗЖ присвячений 9 травня
В Одесі з автопробігу на честь 9 травня зняли партійні прапори ОПЗЖ і прапори, що нагадували радянські
Автопробіг на честь 9 травня проводила партія "Опозиційна платформа – За життя". Кілька десятків автівок були заблоковані поліцією й активістами на Одеському морському вокзалі.
Про це повідомляє Радіо Свобода, пише RegioNews.
Як пояснив нардеп Микола Скорик, який був присутнім на автопробігу, офіційна причина зупинки – проведення масового заходу. Політик наголошував, що всі учасники – в машинах, тому це не є порушенням.
Після переговорів із правоохоронцями, які тривали більше години, машини почали пропускати по одній з інтервалом в 5-10 хвилин.
Перед цим зі всіх машин зняли політичну символіку, партійні прапори та червоні прапори із надписом "Спасибо за победу" і золотою зіркою.
Водії деяких машин погоджувались віддати прапори, щоб проїхати без очікування. На дахах деяких машин стояли знаки таксі.
У поліції підтвердили, що автопробіг було зупинено через заборону масових заходів.
Автопробіг почали відпускати по одній машині. Також з автівок познімали партійні прапори та червоні прапори із надписом "9 травня" pic.twitter.com/JkWNL4rYEy— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
одну з машин із знаками таксі пропустили без очікування, тому що він здав червоний прапор pic.twitter.com/lE9LXsznJb— Michael Shtekel (@mishajedi) May 9, 2020
Нагадаємо, цьогоріч масові заходи до Дня перемоги обмежили через карантин.
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