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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
09 травня 2020, 13:50 17

В Одесі зупинили автопробіг від ОПЗЖ присвячений 9 травня

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09 травня 2020, 13:50 17
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Активісти й поліція заблокували автівки на морському вокзалі
Фото: Радіо свобода
Активісти й поліція заблокували автівки на морському вокзалі

В Одесі з автопробігу на честь 9 травня зняли партійні прапори ОПЗЖ і прапори, що нагадували радянські

Автопробіг на честь 9 травня проводила партія "Опозиційна платформа – За життя". Кілька десятків автівок були заблоковані поліцією й активістами на Одеському морському вокзалі.

Про це повідомляє Радіо Свобода, пише RegioNews.

Як пояснив нардеп Микола Скорик, який був присутнім на автопробігу, офіційна причина зупинки – проведення масового заходу. Політик наголошував, що всі учасники – в машинах, тому це не є порушенням.

Після переговорів із правоохоронцями, які тривали більше години, машини почали пропускати по одній з інтервалом в 5-10 хвилин.

Перед цим зі всіх машин зняли політичну символіку, партійні прапори та червоні прапори із надписом "Спасибо за победу" і золотою зіркою.

Водії деяких машин погоджувались віддати прапори, щоб проїхати без очікування. На дахах деяких машин стояли знаки таксі.

У поліції підтвердили, що автопробіг було зупинено через заборону масових заходів.

Нагадаємо, цьогоріч масові заходи до Дня перемоги обмежили через карантин.

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Одеса 9 травня День перемоги авто ОПЗЖ поліція
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