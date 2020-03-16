У Полтаві розглядають питання про закриття ТРЦ, кінотеатрів, закладів харчування
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Полтава.
Завідувач Полтавського обласного лабораторного центру Олександр Горбань повідомив про актуальну епідеміологічну ситуацію. Після цього члени штабу перейшли на закритий режим засідання, аби вирішити, чи необхідно у Полтаві тимчасово припинити роботу всіх торгівельних закладів, окрім продуктових магазинів і аптек.
Рішення буде виголошено о 16:00 під час засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Після цього рішення буде винесено на розгляд засідання виконавчого комітету о 16:30.
Варто зазначити, що в Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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