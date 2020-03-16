У Полтаві розглядають питання про закриття ТРЦ, кінотеатрів, закладів харчування

Сьогодні, 16 березня, під час засідання оперативного штабу по запобіганню та поширенню ГРВІ, спричинених коронавірусом у Полтаві, прийнято на розгляд рішення про закриття ТРЦ, кінотеатрів, закладів громадського харчування на термін з 17 березня до 3 квітня

Фото: unsplash

Сьогодні, 16 березня, під час засідання оперативного штабу по запобіганню та поширенню ГРВІ, спричинених коронавірусом у Полтаві, прийнято на розгляд рішення про закриття ТРЦ, кінотеатрів, закладів громадського харчування на термін з 17 березня до 3 квітня

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