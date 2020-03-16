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16 березня 2020, 12:58 6

У Полтаві розглядають питання про закриття ТРЦ, кінотеатрів, закладів харчування

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16 березня 2020, 12:58 6
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Сьогодні, 16 березня, під час засідання оперативного штабу по запобіганню та поширенню ГРВІ, спричинених коронавірусом у Полтаві, прийнято на розгляд рішення про закриття ТРЦ, кінотеатрів, закладів громадського харчування на термін з 17 березня до 3 квітня
Фото: unsplash
Сьогодні, 16 березня, під час засідання оперативного штабу по запобіганню та поширенню ГРВІ, спричинених коронавірусом у Полтаві, прийнято на розгляд рішення про закриття ТРЦ, кінотеатрів, закладів громадського харчування на термін з 17 березня до 3 квітня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Полтава.

Завідувач Полтавського обласного лабораторного центру Олександр Горбань повідомив про актуальну епідеміологічну ситуацію. Після цього члени штабу перейшли на закритий режим засідання, аби вирішити, чи необхідно у Полтаві тимчасово припинити роботу всіх торгівельних закладів, окрім продуктових магазинів і аптек.

Рішення буде виголошено о 16:00 під час засідання міської комісії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Після цього рішення буде винесено на розгляд засідання виконавчого комітету о 16:30.

Варто зазначити, що в Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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