Запорожье идет на карантин: закрывают все, кроме продуктовых магазинов и аптек
Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал мэр Запорожья Владимир Буряк.
"Да, у нас в городе пока нет ни одного больного коронавирусом. Но мы должны сделать все, чтобы предупредить распространение заболевания", - говорится в сообщении.
Так, Запорожье временно останавливает работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:
• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
• кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;
• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
• торгово-развлекательных центров;
• всех рынков.
В то же время отмечено, что коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме.
Что касается всей области, то в Запорожской ОГА просят население ограничить поездки в общественном транспорте без крайней необходимости.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.
- 16:10 16 марта От зоопарка до спортзалов: в Николаеве приостанавливают работу всех мест развлекательного характера
- 16:05 16 марта Через КПВВ на оккупированную территорию пытались провезти тысячи долларов и миллионы рублей
- 15:54 16 марта На Буковине мужчину привлекли к ответственности за фейки о коронавирусе
- 15:46 16 марта Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
- 15:34 16 марта В Ровно полицейские оштрафовали нардепа
- 15:24 16 марта "Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через границу
- 14:01 16 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных