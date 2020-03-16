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16 марта 2020, 13:21 19

Запорожье идет на карантин: закрывают все, кроме продуктовых магазинов и аптек

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16 марта 2020, 13:21 19
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Чтобы предупредить распространение заболевания коронавирусом в Запорожье устанавливают карантин
Фото: pixabay.com
Чтобы предупредить распространение заболевания коронавирусом в Запорожье устанавливают карантин

Об этом, как сообщает RegioNews, на своей странице в Facebook написал мэр Запорожья Владимир Буряк.

"Да, у нас в городе пока нет ни одного больного коронавирусом. Но мы должны сделать все, чтобы предупредить распространение заболевания", - говорится в сообщении.

Так, Запорожье временно останавливает работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:

• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

• кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;

• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

• торгово-развлекательных центров;

• всех рынков.

В то же время отмечено, что коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

Что касается всей области, то в Запорожской ОГА просят население ограничить поездки в общественном транспорте без крайней необходимости.

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Напомним, по состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, 4 из них - в Черновцах.


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