09:58  27 жовтня
У високогір'ї Карпат випав сніг: засипало Піп Іван і Драгобрат
09:40  27 жовтня
Кличко показав Південний міст у Києві після ракетного удару РФ
12:39  27 жовтня
Нардепка Лариса Білозір розлучилася після 21 року шлюбу
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2026, 11:16

Утік після смертельної аварії: на Закарпатті затримали 17-річного водія BMW

27 жовтня 2026, 11:16
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Рахівщині затримали 17-річного водія BMW, який утік з місця смертельної ДТП. Неповнолітньому повідомили про підозру

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У понеділок, 26 жовтня, 17-річний хлопець разом зі своїм адвокатом самостійно звернувся до правоохоронців для надання показань. Після цього слідчі затримали його.

У ході слідчих дій також отримали відомості про те, що перед тим, як сісти за кермо, неповнолітній вживав алкогольні напої. У зв’язку з цим правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінили. Тепер йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин аварії. Зокрема, правоохоронці з’ясовують, за яких умов неповнолітній отримав доступ до автомобіля та можливість керувати ним.

Нагадаємо, аварія сталася 25 жовтня близько 6:00 у селі Костилівка Рахівського району. Водій BMW рухався заокругленою ділянкою дороги, не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на узбіччя та зіткнувся з металевим відбійником. 20-річний пасажир загинув на місці.

Раніше на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні. У водія BMW взяли зразки крові для на перевірки на стан сп'яніння.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття ДТП ПДР водій пасажир поліція BMW
У Хмельницькому водійка пошкодила припарковану Mazda та втекла з місця ДТП
26 жовтня 2026, 16:45
На Рівненщині під час обгону Renault зіткнувся зі скутером
26 жовтня 2026, 15:59
На Київщині дві іномарки влетіли одна в одну
26 жовтня 2026, 15:35
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Смертельна ДТП на Прикарпатті: іномарка влетіла в мікроавтобус
27 жовтня 2026, 14:40
"Найбільша деескалація з 2022 року": Арахамія – про режим тиші на півдні України
27 жовтня 2026, 14:22
Конфлікт із ТЦК на Львівщині: водій вдарив військового битою по голові
27 жовтня 2026, 13:59
Мирне життя чи нескінченна мобілізація: що чекає на Україну після війни
27 жовтня 2026, 13:46
Стубб і Стьоре повідомили Зеленському про деталі телефонної розмови з Путіним
27 жовтня 2026, 13:24
Росія вдарила ракетою по Дергачах: троє постраждалих, пошкоджені склад і АЗС
27 жовтня 2026, 13:19
На Вінниччині чоловік загинув внаслідок наїзду потяга
27 жовтня 2026, 13:17
Взяв авто на тиждень і зник: на Одещині чоловік обміняв чужу машину на Chevrolet
27 жовтня 2026, 12:57
Понад $270 тисяч у шкарпетках: на Одещині викрили спробу вивезення валюти за кордон
27 жовтня 2026, 12:56
Смертельна ДТП з автобусом на Тернопільщині: кількість постраждалих зросла до 14
27 жовтня 2026, 12:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Віталій Шабунін
Всі блоги »