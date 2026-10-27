Утік після смертельної аварії: на Закарпатті затримали 17-річного водія BMW

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На Рахівщині затримали 17-річного водія BMW, який утік з місця смертельної ДТП. Неповнолітньому повідомили про підозру

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У понеділок, 26 жовтня, 17-річний хлопець разом зі своїм адвокатом самостійно звернувся до правоохоронців для надання показань. Після цього слідчі затримали його.

У ході слідчих дій також отримали відомості про те, що перед тим, як сісти за кермо, неповнолітній вживав алкогольні напої. У зв’язку з цим правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінили. Тепер йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин аварії. Зокрема, правоохоронці з’ясовують, за яких умов неповнолітній отримав доступ до автомобіля та можливість керувати ним.

Нагадаємо, аварія сталася 25 жовтня близько 6:00 у селі Костилівка Рахівського району. Водій BMW рухався заокругленою ділянкою дороги, не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав на узбіччя та зіткнувся з металевим відбійником. 20-річний пасажир загинув на місці.

Раніше на Закарпатті поблизу заправки зіткнулися автомобілі BMW та Renault. Загинув один чоловік, троє людей у лікарні. У водія BMW взяли зразки крові для на перевірки на стан сп'яніння.