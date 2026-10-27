Російська атака пошкодила ДТЕУ в Києві: загиблих немає

Фото: Facebook/Андрій Бутенко

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко, передає RegioNews.

За його словами, попередньо, є кілька постраждалих. Загиблих серед студентів і працівників немає.

Міністр наголосив, що російські війська продовжують атакувати українські заклади освіти, зокрема університети, наукові установи, коледжі, школи та дитячі садки.

Андрій Бутенко також закликав учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги негайно переходити до укриттів, наголосивши, що безпека має бути пріоритетом.

Наразі університет оцінює завдані збитки. Міністерство освіти і науки перебуває на зв’язку з керівництвом закладу, щоб забезпечити необхідну допомогу.

Міністр подякував освітянам, медикам і рятувальникам, які продовжують працювати в умовах російських обстрілів.

Нагадаємо, від вечора 26 жовтня РФ атакувала столицю. Пошкоджено будівлі навчального закладу, гуртожитки та житлові будинки. Було відомо, що загинула одна людина, ще 15 постраждали. Окрім того, після ракетного удару РФ у Києві пошкоджений Південний міст.