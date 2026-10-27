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27 жовтня 2026, 11:55

Через російські обстріли знеструмлені споживачі у семи областях України

27 жовтня 2026, 11:55
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Ілюстративне фото: pixabay
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Російські війська протягом доби атакували енергетичні об'єкти в кількох регіонах України. Станом на ранок 27 жовтня знеструмлені споживачі у семи областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Протягом доби російські війська обстрілювали об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії в кількох областях України.

Внаслідок атак без світла залишилися частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Запорізькій областях.

Енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб відновити електропостачання.

Через пошкодження електромереж у частині регіонів діють графіки погодинних відключень світла. Для промисловості та бізнесу також запровадили обмеження потужності. Такі заходи необхідні для стабільної роботи енергосистеми та запобігання масштабним аваріям.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 280 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 25 локаціях.

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