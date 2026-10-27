Сбежал после смертельной аварии: на Закарпатье задержали 17-летнего водителя BMW

Фото: Национальная полиция

На Раховщине задержали 17-летнего водителя BMW, скрывшегося с места смертельного ДТП. Несовершеннолетнему сообщили о подозрении

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В понедельник, 26 октября, 17-летний парень вместе со своим адвокатом самостоятельно обратился к правоохранителям для предоставления показаний. После этого следователи задержали его.

В ходе следственных действий также получили сведения о том, что перед тем, как сесть за руль, несовершеннолетний употреблял алкогольные напитки. В этой связи правовую квалификацию уголовного правонарушения изменили. Теперь ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего.

Сейчас продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств аварии. В частности, правоохранители выясняют, при каких условиях несовершеннолетний получил доступ к автомобилю и управлять им.

Напомним, авария произошла 25 октября около 6:00 в селе Костыловка Раховского района. Водитель BMW двигался по округленному участку дороги, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль выехал на обочину и столкнулся с металлическим отбойником. 20-летний пассажир погиб на месте.

Ранее на Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице. У водителя BMW взяли образцы крови для проверки на состояние опьянения.