На Київщині дві іномарки влетіли одна в одну

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 32-річний водій Daewoo Lanos виконував маневр обгону. Він зіткнувся з Mitsubishi Pajero, за кермом якого була 52-річна жінка. Вона їхала в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП водій Daewoo Lanos та два його пасажири віком 45 і 25 років були госпіталізовані з травмами.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині рейсовий автобус влетів у іномарку. 37-річний водій рейсового автобуса "Еталон" зіткнувся з Volkswagen Touareg, за кермом якого був 48-річний чоловік. Внаслідок ДТП постраждали обидва водії.