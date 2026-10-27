Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Михайла Грушевського водій автомобіля Kia не впорався з керуванням та врізався в електроопору. На жаль, 35-річний чоловік загинув.

У салоні авто також перебували 32-річна жінка та її 15-річний син. Обоє дістали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, ввечері 26 жовтня на Одещині мікроавтобус та легковик перекинулися після зіткнення. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.