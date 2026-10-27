Фото: МВА

У вівторок, 27 жовтня, близько 09:30 російські війська завдали удару по Ізюму Харківської області, попередньо, з реактивної системи залпового вогню

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізюмську МВА.

Влучання зафіксовано в районі залізничного ринку. Внаслідок атаки зруйновані два приватні будинки, ще понад 20 житлових будинків та кілька автомобілів пошкоджені.

Також постраждали електромережі, через що частина абонентів міста тимчасово залишилася без світла.

Інформації про постраждалих наразі немає. Наслідки обстрілу уточнюють.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня російські війська завдали удару по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок влучання зруйнована адмінбудівля.