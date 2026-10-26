На Рівненщині під час обгону Renault зіткнувся зі скутером

Фото: поліція Рівненської області

У селі Берестя на Рівненщині 24 жовтня близько 11:50 на вулиці Миру внаслідок ДТП травмувалася 65-річна водійка скутера Honda Tact. За попередніми даними, зі скутером зіткнувся автомобіль Renault Master, водій якого здійснював обгін

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Як попередньо встановив слідчий, 19-річний житель Дубровиці за кермом Renault Master під час обгону допустив зіткнення зі скутером, який рухався в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП жінка отримала перелом хребця, забої та садна.

За даними поліції, водійка скутера не мала посвідчення водія відповідної категорії, була без шолома, а транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

Водій Renault, за інформацією правоохоронців, не мав ознак алкогольного сп’яніння.

Слідчий розпочав досудове розслідування. Обставини аварії встановлюють.

Нагадаємо, 25 жовтня близько 6:00 на Закарпатті автомобіль BMW врізався у відбійник. Пасажир загинув на місці, водій втік з місця аварії.