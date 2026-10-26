09:20  26 жовтня
На Львівщині внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед них – діти
10:45  26 жовтня
У Полтаві жінка втратила 861 тисячу гривень через "лайки"
12:49  26 жовтня
На Тернопільщині ДТП з автобусом: є загибла та 9 травмованих
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2026, 15:59

На Рівненщині під час обгону Renault зіткнувся зі скутером

26 жовтня 2026, 15:59
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Рівненської області
Читайте также
на русском языке

У селі Берестя на Рівненщині 24 жовтня близько 11:50 на вулиці Миру внаслідок ДТП травмувалася 65-річна водійка скутера Honda Tact. За попередніми даними, зі скутером зіткнувся автомобіль Renault Master, водій якого здійснював обгін

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Як попередньо встановив слідчий, 19-річний житель Дубровиці за кермом Renault Master під час обгону допустив зіткнення зі скутером, який рухався в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП жінка отримала перелом хребця, забої та садна.

За даними поліції, водійка скутера не мала посвідчення водія відповідної категорії, була без шолома, а транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

Водій Renault, за інформацією правоохоронців, не мав ознак алкогольного сп’яніння.

Слідчий розпочав досудове розслідування. Обставини аварії встановлюють.

Нагадаємо, 25 жовтня близько 6:00 на Закарпатті автомобіль BMW врізався у відбійник. Пасажир загинув на місці, водій втік з місця аварії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП зіткнення Рівненська область скутер
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Екссуддю Харкова засудили до 8 років за хабар у $4 тисячі
26 жовтня 2026, 16:59
У Хмельницькому водійка пошкодила припарковану Mazda та втекла з місця ДТП
26 жовтня 2026, 16:45
Шахрайські кол-центри ошукали громадян трьох країн на понад 3,7 млн грн
26 жовтня 2026, 16:25
Удар по Павлограду: зросла кількість постраждалих, є тяжкопоранені
26 жовтня 2026, 16:17
Уроки Угорського повстання: чому Росія боїться європейського вибору України
26 жовтня 2026, 15:59
У Павлограді внаслідок атаки дрона загинула людина, 3 постраждали
26 жовтня 2026, 15:50
На Київщині дві іномарки влетіли одна в одну
26 жовтня 2026, 15:35
У Києві посадовця ШЕУ підозрюють у переплаті 1,3 млн грн за плитку
26 жовтня 2026, 15:30
На Волині автомобіль зіткнувся з гужовою підводою: п’ятеро постраждалих
26 жовтня 2026, 15:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віталій Портніков
"Захист Держави"
Юрій Касьянов
Всі блоги »