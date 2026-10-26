На Рівненщині під час обгону Renault зіткнувся зі скутером
У селі Берестя на Рівненщині 24 жовтня близько 11:50 на вулиці Миру внаслідок ДТП травмувалася 65-річна водійка скутера Honda Tact. За попередніми даними, зі скутером зіткнувся автомобіль Renault Master, водій якого здійснював обгін
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Як попередньо встановив слідчий, 19-річний житель Дубровиці за кермом Renault Master під час обгону допустив зіткнення зі скутером, який рухався в попутному напрямку.
Унаслідок ДТП жінка отримала перелом хребця, забої та садна.
За даними поліції, водійка скутера не мала посвідчення водія відповідної категорії, була без шолома, а транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому законом порядку.
Водій Renault, за інформацією правоохоронців, не мав ознак алкогольного сп’яніння.
Слідчий розпочав досудове розслідування. Обставини аварії встановлюють.
Нагадаємо, 25 жовтня близько 6:00 на Закарпатті автомобіль BMW врізався у відбійник. Пасажир загинув на місці, водій втік з місця аварії.