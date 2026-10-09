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09 октября 2026, 11:40

На Закарпатье 19-летняя девушка за $6000 переправляла мужчин в Румынию

09 октября 2026, 11:40
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Фото: Национальная полиция
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На Раховщине правоохранители разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу в Румынию

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Организатором схемы, по данным следствия, была 19-летняя жительница поселка Солотвино Тячевского района.

Девушку задержали во время встречи с клиентом сразу после получения задатка в размере 3000 долларов.

По информации полиции, общая стоимость незаконной переправки составила 6000 долларов. За эти деньги подозреваемая поселяла мужчин в одной из гостиниц, а затем сопровождала их к проходящему через реку участку границы для дальнейшего пересечения.

Задержанную поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, в Одесской области разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Правоохранители задержали организаторов.

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