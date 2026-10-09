На Закарпатье 19-летняя девушка за $6000 переправляла мужчин в Румынию
На Раховщине правоохранители разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу в Румынию
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Организатором схемы, по данным следствия, была 19-летняя жительница поселка Солотвино Тячевского района.
Девушку задержали во время встречи с клиентом сразу после получения задатка в размере 3000 долларов.
По информации полиции, общая стоимость незаконной переправки составила 6000 долларов. За эти деньги подозреваемая поселяла мужчин в одной из гостиниц, а затем сопровождала их к проходящему через реку участку границы для дальнейшего пересечения.
Задержанную поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Напомним, в Одесской области разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Правоохранители задержали организаторов.