На Закарпатье 19-летняя девушка за $6000 переправляла мужчин в Румынию

Фото: Национальная полиция

На Раховщине правоохранители разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу в Румынию

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Организатором схемы, по данным следствия, была 19-летняя жительница поселка Солотвино Тячевского района.

Девушку задержали во время встречи с клиентом сразу после получения задатка в размере 3000 долларов.

По информации полиции, общая стоимость незаконной переправки составила 6000 долларов. За эти деньги подозреваемая поселяла мужчин в одной из гостиниц, а затем сопровождала их к проходящему через реку участку границы для дальнейшего пересечения.

Задержанную поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, в Одесской области разоблачили канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу Украины. Правоохранители задержали организаторов.