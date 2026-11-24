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Брати Борисенки після "Фабрики зірок" у 2009 році стали популярними. Проте згодом вони зав'язали з музичною кар'єрою

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Володимира Борисенка, він не шкодує про завершення активної музичної кар'єри. Після "Братів Борисенків" вони запускали ще один проєкт, але згодом вирішили рухатися далі.

"Ми змінили свої історії, змінили свої професії. Зараз розвиваємося в іншому плані. Виступити на замовлення? Будь ласка. Ми любимо радувати людей. А будувати велику кар'єру, ставати великими зірками – як виявилося, це не для нас", - каже Володимир.

Він розповів, що стартова сума їхнього гонорару - від 2 тисяч доларів за виступ.

Нагадаємо, раніше чоловік акторки Наталки Денисенко розповів, скільки він заробляє. За його словами, сума може відрізнятись щомісяця.