$3 тисячі за зняття з розшуку та фіктивна мобілізація: схема ТЦК на Вінниччині

Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування двох кримінальних проваджень щодо посадовців ТЦК та СП на Вінниччині

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, вони незаконно вносили зміни до даних військовозобов’язаних у державних реєстрах.

В одному з випадків начальник відділу Хмільницького районного ТЦК та СП разом із підлеглою за гроші знімали військовозобов’язаних із розшуку. Чоловік шукав "клієнтів" через знайомих та пропонував за $3 тисячі виключити їх із відповідної бази.

Після отримання грошей він давав вказівки операторці відділу рекрутингу, яка без законних підстав змінювала інформацію в системі. Начальника затримали під час отримання коштів. Обоє фігурантів визнали свою провину.

Згодом керівника понизили до рядового, а його підлеглу перевели до іншої військової частини.

В іншому провадженні перед судом постане колишній начальник Могилів-Подільського районного ТЦК та СП. За версією слідства, він штучно завищував показники мобілізації, вносячи до системи "Оберіг" неправдиві дані про нібито мобілізованих військовозобов’язаних.

Насправді частина цих чоловіків перебувала в розшуку, а інші мали чинне бронювання. ДБР спільно з Нацполіцією виявило близько 50 таких випадків. Після подання статистичної звітності внесені дані повертали до попереднього стану.

Колишній керівник ТЦК своєї вини не визнає. Його звільнили зі служби в системі ТЦК та СП.

Начальника Хмільницького підрозділу обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди, його підлеглу – у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі. Ексначальнику Могилів-Подільського РТЦК та СП інкримінують повторну несанкціоновану зміну інформації.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині викрили колишнього начальника ТЦК. Він вносив до реєстру недостовірні відомості. Виявилось, що посадовець просто використовував дані людей, які вже служать в ЗСУ, повторно.

Читайте також: Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати