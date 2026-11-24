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Реперка alyona alyona не так давно зробила операцію зі зменшення шлунку. Вона розповіла, скільки ваги втратила через місяць

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Реперка alyona alyona місяць тому зробила операцію зі зменшення шлунку. Вона розповіла, що їй наразі дуже цікаво спостерігати за своїми трансформаціями на всіх рівнях життя.

Артистка розповіла, що зараз важить 118 кілограмів. До операції її вага була близько 132 кілограми. Тобто, за місяць після операції вона втратила 14 кілограмів.

Нагадаємо, раніше артистка розповідала, які в неї є труднощі через зайву вагу. При цьому вона зазначила, що їй комфортно з її тілом, але вона хотіла б важити 80 кілограмів. Згодом вона зробила операцію зі зменшення шлунку.