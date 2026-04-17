09:25  17 квітня
На Львівщині через палаючу траву згоріли чотири будинки, загинула людина
09:10  17 квітня
На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік
08:24  17 квітня
У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника
17 квітня 2026, 09:46

Викрав жінку з дитиною і стріляв у поліцейських: суд арештував закарпатця

Фото: Національна поліція
На Закарпатті суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 52-річному жителю міста Берегове. Чоловіка підозрюють у викраденні жінки разом із малолітньою дитиною та збройному нападі на правоохоронців

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 квітня на території Мукачівський район.

За даними слідства, зловмисник, погрожуючи пістолетом, змусив 45-річну знайому разом із 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз їх у напрямку Берегівський район.

Згодом чоловік намагався викрасти ще одну дитину – свого онука.

Під час затримання підозрюваний чинив збройний опір: здійснив постріл із травматичного пістолета в голову поліцейському та намагався наїхати автомобілем на іншого правоохоронця.

Чоловіку повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 14 квітня на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який силоміць викрав жінку з 3-річною дитиною. Інцидент стався у селі Бобовище Мукачівського району.

Під час затримання чоловік чинив збройний опір, поранив поліцейського та намагався втекти на автомобілі. Попри це, його було затримано. Наразі всі учасники події перебувають у безпеці, тривають слідчі дії.

Інсценував власну смерть: на Закарпатті затримали ключового учасника хакерської мережі
17 квітня 2026, 08:38
На Закарпатті дев'ятикласник влаштував стрілянину в школі
16 квітня 2026, 10:43
На Закарпатті після викрадення матері медики рятували дітей від панічної атаки
15 квітня 2026, 14:40
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Через удари РФ по енергооб’єктах є знеструмлення у 7 областях – Міненерго
17 квітня 2026, 10:57
Росіяни атакували Запоріжжя: виникла пожежа, є поранені (Оновлено)
17 квітня 2026, 10:48
Сім років за овочерізки та стільці для укриттів: у Києві засудили ексчиновницю
17 квітня 2026, 10:40
На Полтавщині жінці відірвало пальці через вибух: поліція з’ясовує обставини
17 квітня 2026, 10:29
Кліщі атакують Полтаву: 80% постраждалих – діти, у місті готують обробку парків
17 квітня 2026, 10:24
Масована атака ворожих дронів по Люботину: під удар потрапило підприємство
17 квітня 2026, 10:10
У Херсоні окупанти атакували маршрутку: пасажири не постраждали
17 квітня 2026, 09:58
Ворожі удари по Харківщині: двоє загиблих, ще 9 постраждалих
17 квітня 2026, 09:37
На Львівщині через палаючу траву згоріли чотири будинки, загинула людина
17 квітня 2026, 09:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
