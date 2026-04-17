Викрав жінку з дитиною і стріляв у поліцейських: суд арештував закарпатця

На Закарпатті суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 52-річному жителю міста Берегове. Чоловіка підозрюють у викраденні жінки разом із малолітньою дитиною та збройному нападі на правоохоронців

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 квітня на території Мукачівський район.

За даними слідства, зловмисник, погрожуючи пістолетом, змусив 45-річну знайому разом із 3-річною дитиною сісти до автомобіля та вивіз їх у напрямку Берегівський район.

Згодом чоловік намагався викрасти ще одну дитину – свого онука.

Під час затримання підозрюваний чинив збройний опір: здійснив постріл із травматичного пістолета в голову поліцейському та намагався наїхати автомобілем на іншого правоохоронця.

Чоловіку повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 14 квітня на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який силоміць викрав жінку з 3-річною дитиною. Інцидент стався у селі Бобовище Мукачівського району.

Під час затримання чоловік чинив збройний опір, поранив поліцейського та намагався втекти на автомобілі. Попри це, його було затримано. Наразі всі учасники події перебувають у безпеці, тривають слідчі дії.