Похитил женщину с ребенком и стрелял в полицейских: суд арестовал закарпатца

На Закарпатье суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 52-летнему жителю города Берегово. Мужчину подозревают в похищении женщины вместе с малолетним ребенком и вооруженном нападении на правоохранителей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 апреля на территории Мукачевский район.

По данным следствия, злоумышленник, угрожая пистолетом, заставил 45-летнего знакомого вместе с 3-летним ребенком сесть в автомобиль и вывез их в направлении Береговский район.

Впоследствии мужчина пытался похитить еще одного ребенка – своего внука.

Во время задержания подозреваемый оказывал вооруженное сопротивление: выстрелил из травматического пистолета в голову полицейскому и пытался наехать автомобилем на другого правоохранителя.

Мужчине сообщено о подозрении за незаконное лишение свободы и посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

