17 квітня 2026, 08:38

Інсценував власну смерть: на Закарпатті затримали ключового учасника хакерської мережі

Фото: ДБР
Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої на Закарпатті затримали ключового співучасника міжнародної кіберзлочинної групи

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, учасники угруповання ошукали громадян і компанії зі США та країн Європи на понад 100 мільйонів доларів.

Хакери використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення конфіденційної інформації та документів, після чого вимагали викуп за їх повернення або нерозголошення.

Правоохоронці встановили, що затриманий громадянин України відповідав у схемі за виведення та легалізацію незаконно отриманих коштів. Щоб уникнути відповідальності за кордоном, він переховувався в Україні та інсценував власну смерть. Зловмисник використав дані загиблого безхатченка і організував оформлення свідоцтва про смерть на своє ім'я.

Надалі фігурант користувався підробленими документами та жив під чужим ім’ям. За інформацією слідства, незаконно отримані кошти він легалізовував через придбання дорогого майна, оформленого на родичів. Аналіз фінансових операцій показав значну невідповідність між їхніми доходами та вартістю активів.

Місцеперебування підозрюваного встановили після тривалої багатоетапної роботи – правоохоронці проаналізували великі масиви даних, зокрема фінансові операції, а також викрили схему інсценування смерті та використання фальшивих документів.

Фігуранта затримали та повідомили про підозру за кількома статтями:

  • організація підроблення документів,
  • використання підроблених документів,
  • легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ще двом його спільникам, яких затримали раніше, також повідомили про підозру у відмиванні коштів.

Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою.

Загалом у межах розслідування проведено понад 30 обшуків.

Правоохоронці наклали арешт на активи вартістю понад 11,1 мільйона доларів США. Серед них – житлові будинки, квартири, автомобілі, готівка (1 мільйон доларів) та криптовалюта на суму близько 8,3 мільйона доларів.

Наразі слідчі встановлюють інших учасників злочинної схеми та осіб, які могли допомагати підозрюваним переховуватися в Україні.

Нагадаємо, на Волині виявили схему продажу будинків, які оформлювали як земельні ділянки. Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі умисного ухилення від сплати податків. До державного бюджету вже повернули понад 4,5 мільйона гривень.

Закарпаття спецоперація ДБР хакери фіктивні документи майно автомобілі дані
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
