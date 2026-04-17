Інсценував власну смерть: на Закарпатті затримали ключового учасника хакерської мережі

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої на Закарпатті затримали ключового співучасника міжнародної кіберзлочинної групи

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, учасники угруповання ошукали громадян і компанії зі США та країн Європи на понад 100 мільйонів доларів.

Хакери використовували шкідливе програмне забезпечення для викрадення конфіденційної інформації та документів, після чого вимагали викуп за їх повернення або нерозголошення.

Правоохоронці встановили, що затриманий громадянин України відповідав у схемі за виведення та легалізацію незаконно отриманих коштів. Щоб уникнути відповідальності за кордоном, він переховувався в Україні та інсценував власну смерть. Зловмисник використав дані загиблого безхатченка і організував оформлення свідоцтва про смерть на своє ім'я.

Надалі фігурант користувався підробленими документами та жив під чужим ім’ям. За інформацією слідства, незаконно отримані кошти він легалізовував через придбання дорогого майна, оформленого на родичів. Аналіз фінансових операцій показав значну невідповідність між їхніми доходами та вартістю активів.

Місцеперебування підозрюваного встановили після тривалої багатоетапної роботи – правоохоронці проаналізували великі масиви даних, зокрема фінансові операції, а також викрили схему інсценування смерті та використання фальшивих документів.

Фігуранта затримали та повідомили про підозру за кількома статтями:

організація підроблення документів,

використання підроблених документів,

легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ще двом його спільникам, яких затримали раніше, також повідомили про підозру у відмиванні коштів.

Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою.

Загалом у межах розслідування проведено понад 30 обшуків.

Правоохоронці наклали арешт на активи вартістю понад 11,1 мільйона доларів США. Серед них – житлові будинки, квартири, автомобілі, готівка (1 мільйон доларів) та криптовалюта на суму близько 8,3 мільйона доларів.

Наразі слідчі встановлюють інших учасників злочинної схеми та осіб, які могли допомагати підозрюваним переховуватися в Україні.

Наразі слідчі встановлюють інших учасників злочинної схеми та осіб, які могли допомагати підозрюваним переховуватися в Україні.