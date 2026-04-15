13:22  15 квітня
В Івано-Франківську лікарі виявили павука у вусі пацієнтки
10:18  15 квітня
Усик і Верховен провели битву поглядів перед боєм у Єгипті
08:49  15 квітня
На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2026, 14:40

На Закарпатті після викрадення матері медики рятували дітей від панічної атаки

15 квітня 2026, 14:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Мукачівському районі на лінію екстреної медичної допомоги "103" надійшов виклик від сусідки, яка повідомила, що двоє дітей потребують невідкладної допомоги

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги.

Медики встановили, що діти віком 15 та 9 років перебувають у стані сильного емоційного потрясіння та мають ознаки панічної атаки.

Як з'ясувалося, причиною став інцидент у родині – до будинку увірвався озброєний чоловік, який викрав їхню матір разом із трирічною дитиною.

Медики надали дітям необхідну допомогу та психологічну підтримку, стабілізували їхній стан і залишалися на місці до прибуття правоохоронців і родичів. Згодом допомога знадобилася також бабусі дітей – у неї різко підвищився артеріальний тиск, стан вдалося стабілізувати на місці.

Після завершення роботи бригада повернулася на пункт базування.

Нагадаємо, 14 квітня на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який силоміць викрав жінку з 3-річною дитиною. Інцидент стався у селі Бобовище Мукачівського району.

Під час затримання чоловік чинив збройний опір, поранив поліцейського та намагався втекти на автомобілі. Попри це, його було затримано. Наразі всі учасники події перебувають у безпеці, тривають слідчі дії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
На Закарпатті не пустили за кордон батька трьох дітей: він пішов до суду
15 квітня 2026, 10:30
Стрілянина та викрадення на Закарпатті: поліція показала відео затримання нападника
15 квітня 2026, 09:52
Стрілянина в кафе на Закарпатті: поранено відвідувача
14 квітня 2026, 07:51
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Сили оборони уразили техніку, логістичні об’єкти та особовий склад РФ на Запоріжжі, Донеччині та у Криму
15 квітня 2026, 15:43
Перереєстрація житла на Луганщині: окупанти готують нові зміни
15 квітня 2026, 15:13
Благодійність під тиском недовіри: чому скандали шкодять більше, ніж здається
15 квітня 2026, 14:20
Забруднення землі на майже 30 мільйонів: на Дніпропетровщині судитимуть посадовця
15 квітня 2026, 14:15
Помічники депутатів організували "бізнес" на ухилянтах: ДБР викрило схему
15 квітня 2026, 13:45
Фіктивні працівники і бронь від мобілізації: у Дніпрі підозрюють депутата райради
15 квітня 2026, 13:35
В Івано-Франківську лікарі виявили павука у вусі пацієнтки
15 квітня 2026, 13:22
На Харківщині чоловік півтора року ховав тіло тещі, яку він жорстоко вбив
15 квітня 2026, 13:10
Справа "Мідас": ВАКС залишив ексміністра енергетики Галущенка під вартою
15 квітня 2026, 12:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Леся Литвинова
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »