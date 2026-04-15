На Закарпатті після викрадення матері медики рятували дітей від панічної атаки

У Мукачівському районі на лінію екстреної медичної допомоги "103" надійшов виклик від сусідки, яка повідомила, що двоє дітей потребують невідкладної допомоги

На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги.

Медики встановили, що діти віком 15 та 9 років перебувають у стані сильного емоційного потрясіння та мають ознаки панічної атаки.

Як з'ясувалося, причиною став інцидент у родині – до будинку увірвався озброєний чоловік, який викрав їхню матір разом із трирічною дитиною.

Медики надали дітям необхідну допомогу та психологічну підтримку, стабілізували їхній стан і залишалися на місці до прибуття правоохоронців і родичів. Згодом допомога знадобилася також бабусі дітей – у неї різко підвищився артеріальний тиск, стан вдалося стабілізувати на місці.

Після завершення роботи бригада повернулася на пункт базування.

Нагадаємо, 14 квітня на Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який силоміць викрав жінку з 3-річною дитиною. Інцидент стався у селі Бобовище Мукачівського району.

Під час затримання чоловік чинив збройний опір, поранив поліцейського та намагався втекти на автомобілі. Попри це, його було затримано. Наразі всі учасники події перебувають у безпеці, тривають слідчі дії.