14 квітня 2026, 16:40
На Закарпатті чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною
14 квітня 2026, 14:58
На Рівненщині зник зірковий олень Борис
14 квітня 2026, 12:03
У Києві п’яний водій Porsche влаштував потрійну ДТП на Оболоні: серед постраждалих – діти
14 квітня 2026, 16:40

На Закарпатті чоловік викрав жінку з 3-річною дитиною

Фото: Прокуратура України
На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який силоміць викрав жінку з 3-річною дитиною

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 квітня близько 11:00 у селі Бобовище Мукачівського району.

За попередніми даними, невідомий чоловік посадив матір із дитиною до авто та зник у невідомому напрямку. У результаті скоординованих дій поліції транспортний засіб швидко встановили та зупинили на території Берегівщини.

Під час затримання 53-річний підозрюваний, який був у бронежилеті, чинив збройний опір. Унаслідок цього двоє правоохоронців отримали поранення та травми.

Викрадених жінку та дитину звільнили, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Зловмисника затримано. Йому готують повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Справу розслідують за статтями про незаконне позбавлення волі та посягання на життя правоохоронців. Також перевіряється можлива причетність затриманого до інших злочинів.

Нагадаємо, на Буковині затримали 37-річного чоловіка, який викрав 13-річну дівчинку. Зловмисник заманив дитину до автомобіля під приводом підвезти, після чого вивіз її до осель своїх родичів у Чернівецькому районі, де тимчасово ніхто не проживає, та утримував проти її волі.

