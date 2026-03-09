12:50  09 березня
На Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок: четверо травмованих, двоє з них – діти

Фото: поліція
ДТП сталася в неділю, 8 березня, близько 21:30 в селі Мужієво Берегівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водійка авто Volkswagen не впоралася з керуванням та в’їхала у фасад будинку на вулиці Ракоці. Крім жінки в авто перебували троє пасажирів, двоє з яких діти 11 та 14 років. Внаслідок зіткнення травмувалися всі четверо.

Постраждалих доставили до лікарні. Після надання меддопомоги дітей відпустили додому, а 37-річну пасажирку авто госпіталізували до реанімації. Також і лікарні перебуває й 40-річна водійка.

Під час освідування на стан сп’яніння з’ясувалося, що жінка перебувала за кермом пʼяною – у її крові виявили 1,97 проміле алкоголю, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Водійку затримали, вона перебуває у спецпалаті під цілодобовою охороною правоохоронців. Слідство триває.

Нагадаємо, у Черкасах затримали 23-річного водія Ford Mustang, який скоїв смертельну ДТП вранці 8 березня. Йому загрожує від 3 до 8 років тюрми.

Закарпаття події аварія ДТП пʼяний водій постраждалі
09 березня 2026
