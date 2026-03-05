10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
05 березня 2026, 11:48

На Закарпатті викрили незаконний видобуток цеоліту на 11 млн грн

05 березня 2026, 11:48
Фото: Прокуратура України
На Закарпатті 56-річний директор заводу організував незаконний видобуток цеоліту на єдиному в Україні цеолітовому родовищі – одному з найбільших у Європі. Йому повідомили про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначачається, що роботи проводилися поза межами спеціального дозволу протягом 2022-2025 років.

Цеоліт використовують як екологічний сорбент, у сільському господарстві, будівництві та для очищення води. Незаконний видобуток охопив понад 3 га території родовища. Для робіт залучали сторонніх підрядників, які здійснювали буровибухові роботи.

За даними слідства, у результаті було незаконно видобуто близько 8 890 тонн мінералу, чим державі завдано збитків понад 11 млн грн.

Директору заводу інкримінують незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою та із застосуванням вибухів (ч. 4 ст. 240 КК України).

Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва питної води. За версією слідства, керівник підприємства з поплічником протягом понад року видобували підземні води без необхідних дозволів, завдавши державі збитків більш ніж на 120 мільйонів гривень.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
