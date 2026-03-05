На Закарпатті викрили незаконний видобуток цеоліту на 11 млн грн

Фото: Прокуратура України

На Закарпатті 56-річний директор заводу організував незаконний видобуток цеоліту на єдиному в Україні цеолітовому родовищі – одному з найбільших у Європі. Йому повідомили про підозру

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначачається, що роботи проводилися поза межами спеціального дозволу протягом 2022-2025 років.

Цеоліт використовують як екологічний сорбент, у сільському господарстві, будівництві та для очищення води. Незаконний видобуток охопив понад 3 га території родовища. Для робіт залучали сторонніх підрядників, які здійснювали буровибухові роботи.

За даними слідства, у результаті було незаконно видобуто близько 8 890 тонн мінералу, чим державі завдано збитків понад 11 млн грн.

Директору заводу інкримінують незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою та із застосуванням вибухів (ч. 4 ст. 240 КК України).

Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва питної води. За версією слідства, керівник підприємства з поплічником протягом понад року видобували підземні води без необхідних дозволів, завдавши державі збитків більш ніж на 120 мільйонів гривень.