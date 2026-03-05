Човен, весла та $4000: на Закарпатті затримали організатора переправи через Тису
Правоохоронці викрили мешканця Чопа, який організував схему незаконного перетину кордону через річку Тиса
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За переправлення через держкордон в обхід офіційних пунктів пропуску 41-річний фігурант брав 4000 доларів.
Черговим "клієнтом" ділка став 23-річний ужгородець. За домовленістю, частину суми замовник мав сплатити наперед, а решту – вже після успішного перетину.
Організатор визначив маршрут руху, надав детальні інструкції та забезпечив клієнта надувним човном з веслами, за допомогою яких той мав перепливти річку Тиса.
Організатора затримали саме тоді, коли він доставив молодика до прикордонної зони.
Переправнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.
Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.
Нагадаємо, раніше на Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі. На нього склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону.