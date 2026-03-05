12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 14:13

Човен, весла та $4000: на Закарпатті затримали організатора переправи через Тису

05 березня 2026, 14:13
Фото: поліція
Правоохоронці викрили мешканця Чопа, який організував схему незаконного перетину кордону через річку Тиса

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За переправлення через держкордон в обхід офіційних пунктів пропуску 41-річний фігурант брав 4000 доларів.

Черговим "клієнтом" ділка став 23-річний ужгородець. За домовленістю, частину суми замовник мав сплатити наперед, а решту – вже після успішного перетину.

Організатор визначив маршрут руху, надав детальні інструкції та забезпечив клієнта надувним човном з веслами, за допомогою яких той мав перепливти річку Тиса.

На Закарпатті затримали організатора переправи через Тису

Організатора затримали саме тоді, коли він доставив молодика до прикордонної зони.

Переправнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

На Закарпатті затримали переправника, який відправляв чоловіків за кордон на надувному човні

Нагадаємо, раніше на Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі. На нього склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону.

