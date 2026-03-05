Фото: поліція

Правоохоронці викрили мешканця Чопа, який організував схему незаконного перетину кордону через річку Тиса

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За переправлення через держкордон в обхід офіційних пунктів пропуску 41-річний фігурант брав 4000 доларів.

Черговим "клієнтом" ділка став 23-річний ужгородець. За домовленістю, частину суми замовник мав сплатити наперед, а решту – вже після успішного перетину.

Організатор визначив маршрут руху, надав детальні інструкції та забезпечив клієнта надувним човном з веслами, за допомогою яких той мав перепливти річку Тиса.

Організатора затримали саме тоді, коли він доставив молодика до прикордонної зони.

Переправнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

