На Закарпатті п'яний начальник ТЦК намагався мобілізувати ремонтників

Начальник Іршавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті Олексій Травов з автоматами приїхав на ремонт мосту. Там, за словами журналіста, він намагався мобілізувати ремонтників

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За словами журналіста, 28 лютого Олексій Травов у нетверезому стані разом з підлеглими та зброєю приїхав на вулицю Шевченка в Іршаві. Зі слів очевидців, ремонтників намагались відвезти до ТЦК. Через це стався конфлікт. Згодом один із ремонтників викликав поліцію.

"На місце прибула поліція. Але нетверезий начальник ТЦК Іршави втік до приїзду поліції. Після того як стало відомо про прибуття поліції, група залишила місце події на мікроавтобусі", — розповів журналіст.

Віталій Глагола також додоав, що 1 березня до Іршави прибули представники Військової служби правопорядку. Зазначається, що начальнику ТЦК запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння, однак він відмовився.

Позиція ТЦК

У Закарпатському обласному ТЦК прокоментували ситуацію. Зазначається, що вже призначене службове розслідування. Олексій Травов на період проведення цього розслідування відсторонений від виконання службових обов'язків.

"Позиція керівництва є чіткою та послідовною: рішення ухвалюватимуться виключно за результатами перевірки та відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі підтвердження фактів порушень буде прийнято відповідні рішення, зокрема кадрового характеру, у межах чинного законодавства", — йдеться в повідомленні.

