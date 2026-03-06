На Закарпатті чоловік у п'яній сварці вбив сусіда

Фото: Нацполіція

Інцидент стався восени 2025 року в селі Ракошино. Там помер 58-річний чоловік. Медики побачили у нього колоту рану

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 58-річний чоловік та його 30-річний знайомий влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, гість схопив ніж та завдав сусіду поранення. Внаслідок цього постраждалий помер.

Правоохоронці затримали 30-річного зловмисника. Виявилось, що він перебував на іспитовому терміні за крадіжку. Враховуючи всі обставини, суд призначив покарання у вигляді 7 років та 1 місяця позбавлення волі.

