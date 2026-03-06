12:20  06 березня
На Київщині невідомі побили 20-річного хлопця
08:44  06 березня
Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку
06:31  06 березня
Загибель матері та дитини в ДТП на Прикарпатті: двох водіїв взяли під варту
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 13:25

На Закарпатті чоловік у п'яній сварці вбив сусіда

06 березня 2026, 13:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався восени 2025 року в селі Ракошино. Там помер 58-річний чоловік. Медики побачили у нього колоту рану

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 58-річний чоловік та його 30-річний знайомий влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, гість схопив ніж та завдав сусіду поранення. Внаслідок цього постраждалий помер.

Правоохоронці затримали 30-річного зловмисника. Виявилось, що він перебував на іспитовому терміні за крадіжку. Враховуючи всі обставини, суд призначив покарання у вигляді 7 років та 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція Закарпаття
Викрадення і вбивство на Балі: підтверджено загибель українця Комарова, одного підозрюваного затримано
06 березня 2026, 07:39
На Дніпропетровщині чоловік атакував знайомого ножем у груди
05 березня 2026, 19:55
У Житомирі жінка під час сварки вирішила спалити куму
05 березня 2026, 13:55
Всі новини »
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Смертельна погоня у Вінниці: пʼяний водій Toyota протаранив прибиральну машину
06 березня 2026, 14:40
На Сумщині окупанти викрали 19 українців: що повідомив Омбудсман
06 березня 2026, 14:21
Не розпізнала інфаркт: у Києві лікарці оголосили підозру через смерть пацієнтки
06 березня 2026, 14:13
Інвалідність за 6 тисяч доларів: на Полтавщині викрили схему - серед підозрюваних службова особа
06 березня 2026, 14:00
150 постраждалих від укусів змій у 2025 році: де найбільше випадків
06 березня 2026, 13:55
Інкасаторські авто, гроші та дипломатична криза: скандал між Києвом і Будапештом
06 березня 2026, 13:49
СБУ затримала жінку, яка наводила російські "КАБИ" на українських військових
06 березня 2026, 13:40
У ГО "Захист Держави" спростовують чутки та маніпуляції про свою діяльність – офіційна заява
06 березня 2026, 13:21
На Дніпропетровщині доглядальниця пограбувала пенсіонерку
06 березня 2026, 13:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »