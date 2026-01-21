18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 17:14

На Закарпатті судитимуть групу за махінації з деревиною на понад 1,8 млн грн

21 січня 2026, 17:14
Фото: пресслужба поліції
Правоохоронні органи завершили досудове розслідування у справі про незаконні операції з лісопродукцією в Закарпатській області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Перед судом постануть троє осіб, серед яких депутат обласної ради, керівник Берегівського надлісництва та підприємець, який займався перевезенням деревини. За даними слідства, збитки державному підприємству перевищили 1,8 млн гривень. Матеріали справи вже передано до суду для розгляду по суті.

Схему викрили співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Закарпатській області спільно зі слідчими територіального управління ДБР у Львові. За версією слідства, учасники групи організували збут деревини вищого ґатунку під виглядом дров.

Депутат, який очолював профільну комісію облради з питань екології та природних ресурсів, відповідав за пошук покупців і координацію домовленостей. Керівник надлісництва забезпечував відпуск лісопродукції з підконтрольних лісництв, а перевізник транспортував її за документами з ознаками підроблення.

Для легалізації оборудок, за інформацією слідства, було створено фіктивне підприємство, оформлене на підставних осіб. Через нього необліковану деревину реалізовували як нібито законний товар. Оплата за незаконні поставки надходила на банківські картки, відкриті на довірених осіб.

У червні минулого року правоохоронці зупинили вантажівку з лісопродукцією, яка прямувала до покупця. Частина коштів за цю партію, близько 400 тис. гривень, була перерахована на рахунок, відкритий на дружину депутата.

У межах розслідування задокументовано три факти незаконного продажу дуба вищої сортності загальним обсягом понад 49 кубометрів. Деревину вивозили за межі області, зокрема до Рівненської області.

Обвинувальний акт щодо трьох фігурантів справи вже скеровано до суду. У разі доведення вини їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше повідомлялося, правоохоронці викрили масштабну схему у Міністерстві оборони, пов'язану з постачанням мін, які не відповідали технічним вимогам, за контрактами на мільярдні суми. Слідство встановило, як непридатна продукція потрапила до оборонних закупівель.

